載中國人船隻柬埔寨沉沒增至3死　迄今30人獲救　8人仍失蹤

載有41中國人的船隻9月22日較早時在柬埔寨西哈努克港（Sihanoukville）附近海域沉沒。《柬中時報》24日報道從西哈努克省統一指揮委員會得知，截至24日下午1時30分，案中罹難人數增至3人。



漁船本載有41名中國公民（包括3名女子），迄今30人獲救、3人遇難、8人仍然失蹤。

英媒引述越南媒體Mot The Gioi報道，越南當地官員24日稱，再有9人當天在富國島（Phu Quoc）被救起。

西哈努克港政府稱搜救工作仍在進行中，有關方面鼓勵漁民和民眾救人，每救起1人可獲獎金200萬柬幣。

有獲救乘客稱他們11日乘快艇從廣州出發，17日抵達國際海域後轉乘由2名柬埔寨籍船員駕駛的漁船，22日抵達西港海域時它發生故障。兩名船員聯繫同事後，被一艘快艇載走，這批中國人便被留在海上漂泊。柬埔寨當局稱，警方正在向事件中的生還者進行調查，以及找到涉事2名船員，已將他們拘留盤問。

圖為2022年9月24日柬埔寨西南部西哈努克省一批遊客登上快艇前往高龍島。載有41中國人的一艘船隻9月22日較早時在柬埔寨西哈努克港（Sihanoukville）附近海域沉沒，迄今3人死亡、30人獲救，仍有8人失蹤。獲救的中國公民已被送往柬埔寨高龍島。（AP）

中國外交部發言人汪文斌表示，中方正與柬方保持密切溝通，要求柬方全力開展搜救，並加緊核實了解有關情況。

中國駐柬埔寨大使館立即啟動應急工作機制並成立工作專班，協調現場救援工作。

報道指，中國駐柬使館接到通報後，啟動應急工作機制並成立工作專班。大使部署聯絡柬國防部、警察總署、西哈努克省政府等部門，要求柬方把救人當作第一要務，動用全部力量和手段開展搜救。