柬埔寨沉船中國人1死21失蹤　獲救者：事發時柬籍船員乘快艇離開

9月22日下午，在柬埔寨西哈努克港海域，一艘漁船突發故障沉沒，船上搭載的41名中國公民有18人獲救，另23人落水失蹤，中國駐柬埔寨大使館立即啟動應急工作機制並成立工作專班，協調現場救援工作。



截至23日中午，又有1人獲救，1名遇難者遺體被打撈起來。有獲救人員向柬埔寨警方指出，他們所搭載的漁船抵達西港海域時發生故障，船上兩名柬籍船員聯絡同事後被一艘快艇接走，留下他們漂泊在海上。



據官媒《環球時報》報道，9月22日晚9時，中國駐柬埔寨大使館接到柬警察總署通報稱，西哈努克港海域發生一起沉船事故，船上搭載41名中國公民，其中18人已獲救並得到妥善安置，其餘23人落水失蹤，2名涉事柬籍船員被逮捕。據獲救人員稱，船上人員9月11日從廣州出發，抵達西港海域後不久即遇險。

報道指，中國駐柬使館接到通報後，啟動應急工作機制並成立工作專班。大使部署聯絡柬國防部、警察總署、西哈努克省政府等部門，要求柬方把救人當作第一要務，動用全部力量和手段開展搜救。

23日上午，西哈努克省長通報稱，事故發生後，柬國防部、警察總署以及西省政府全力開展救援工作，截至23日中午12時，又成功救起1名落水人員，同時打撈起1具遇難人員屍體。目前搜救工作仍在繼續。為動員社會力量參與救援，西省政府向附近海域漁民發佈懸賞通告，每救起一名落水者獎勵500美元。

救援現場影片顯示，該漁船船頭先下沉，數十人站在船尾的甲板上。隨着船隻逐漸下沉，船上人員紛紛落水，海上有人朝他們拋救生圈和救生衣。

另據《柬中時報》報道，事發地點為貝薩利島和唐島附近海域。一名獲救陳姓男子向警方指，他們於9月11日乘船從廣州出發，17日抵達國際海域後轉搭由兩名柬籍船員駕駛的另一艘漁船繼續航行，22日抵達西港海域時漁船發生故障，兩名柬籍船員聯絡同事後被一艘快艇接走，只留下他們漂泊海上。

當地時間22日下午4時許，西哈努克省海警在接獲通報後，前往現場救出18人。

據了解，西港省內有許多科技園區有公司從事詐騙，並誘騙包括中國人在內的人員前往柬埔寨。副總理兼內政部長蘇慶在9月8日表示，柬埔寨發生的人口販賣日益趨向複雜，在8月份有30名人員乘船從中國偷渡至西港被捕。他們沒有護照，只有裝滿衣服的背包，被人蛇誘騙來到柬埔寨，淪為人口販賣受害者。