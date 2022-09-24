安倍晉三國葬比英女王的還要貴？　日本民間反對聲浪不絕

日本前首相安倍晉三的國葬充滿爭議，但亦將預期於9月27日舉行。他的葬禮不免與剛舉行的英女王國葬比較，日本就有週刊以「為何安倍的葬禮花的錢要比英女王要多？」為題報道，成為焦點



日本週刊雜誌《FLASH》近日刊登了一篇文章，以「為何安倍的葬禮花的錢要比英女王要多？」為題，再次批評安倍的國葬耗資巨大，浪費納稅人金錢。安倍晉三是日本戰後在任時間最長的首相，他的突然離逝讓人愕然惋惜，但他的國葬卻充滿了爭議。

圖為9月19日，英國為已故英女王伊利沙伯二世舉行國葬。（AP）

英國始終沒有公布英女王的國葬花費了多少錢，《FLASH》引用的是小報《每日鏡報》估計花了800萬英鎊，折算約13億日圓；而安倍的國葬預料花費16億日圓。

安倍的國葬，似乎要比全英國史上在位時間最長的君主葬禮要花更多的錢。

如此的高昂費用當然引起了反彈，特別是有東京奧運預算最終超支兩倍的經驗，網上有質疑這16億最終可能會變40億，從中或因利益輸送令成本大增，浪費納稅人的金錢。

如在9月初，國葬的演出業務投標政府僅收到了一份標書，來自名為村山的公司。這間村山公司是東京都內專門為展覽及活動建造舞台或攤位的企業，也是為安倍每年舉辦賞櫻會的會場設營的企業。安倍在任時被指公器私用，花費大量金錢舉辦賞櫻會，這次村山入標正好成為讓人質疑政府又在私相授受。

圖為9月19日，英國駐東京大使館，有日本民眾在此獻花悼念。（AP）

共同社在9月17至18日進行的最新民調顯示，有72.5%的受訪者認為，國葬花費16億日圓顯然過貴，並不妥當。

在9月27日舉行國葬前，首相岸田文雄會趁各國政要前來日本時，舉行「弔問外交」，與各國領導人會面。包括美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）、印度總理莫迪（Narendra Modi）、澳洲總理阿爾巴內塞（Anthony Albanese）等人。但相比英女王國葬中，各國出席的領導人及政要數量規模，安倍的國葬明顯降格不少。

英國的國葬在日本受廣泛報道，誰也能感受到英國人對當代英國最偉大君主離逝的悲傷。但相比即將舉行的安倍國葬，這份悲傷情感顯然會有落差，截然不同。