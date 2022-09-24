意大利大選9月25日舉行　聚焦三大議題

意大利大選明日舉行。最新民調結果顯示，由意大利兄弟黨（Brothers of Italy）、聯盟黨（League）和意大利力量黨（Forza Italia）組成的中右翼聯盟支持率約為47%，由民主黨領導的中左翼聯盟支持率約為28%，五星運動黨支持率約為13%。



來自右翼聯盟由意大利兄弟黨（Brothers of Italy）領袖梅洛尼（Giorgia Meloni）可能會成為意大利首位女總理、以及意大利自第二次世界大戰以後的首位極右翼領導人。

新華社24日稱在新冠疫情和烏克蘭危機背景下，參加選舉的各黨派在推動經濟復蘇、處理非法移民和難民問題、協調與歐盟關係三大議題上的立場受到外界普遍關注。

圖為意大利民主黨（PD）領袖萊塔（Enrico Letta）2022年9月23日在羅馬舉行的集會上發言。他曾在2013至2014年擔任總理。如果梅尼洛落敗，他有可能成為站出來籌組政府的人。不過看來這並非易事，因為一個中間派親歐小黨拒絕與民主黨另外兩個盟友合作。（AP）

經濟問題是重點

意大利的大選本在2023年春季舉行。 2022年7月，意大利聯合政府內部多個黨派缺席政府信任投票，總理德拉吉（Mario Draghi）表示「支撐聯合政府的信任基礎」已不存在，兩次向總統馬塔雷拉遞交辭呈。此後，馬塔雷拉宣布解散議會，提前舉行議會選舉。德拉吉目前仍擔任看守政府總理。

這個情況被指時意大利前總理孔特（Giuseppe Conte）反擊的結果，他所屬的五星運動（Five Star Movement，意大利執政聯盟的政黨之一）拒絕支持德拉吉的經濟援助法案，導致德拉辭職。

根據意大利國家統計局數據，新冠疫情爆發後，意大利公共債務佔國內生產總值比重明顯升高，2020年和2021年連續兩年超過150%。今年以來，意大利經濟又遭遇原材料價格上漲、通脹高企和能源短缺等多重打擊。根據歐盟的經濟刺激方案，意大利將在2026年年底前分批從歐盟接收約2000億歐元的經濟復蘇資金，而意大利政府兌現承諾的改革目標是獲得撥款的必要條件。

如何控制公共債務、實現經濟復蘇是民眾關注的焦點，參加選舉的各黨派也將競選重點放在如何使用歐盟經濟復蘇資金上。意大利兄弟黨民調支持率約為25%，為單一黨派中最高。黨首梅洛尼表示，如果勝選，意大利兄弟黨將謀求完善現有經濟復蘇計劃，使其與意大利需要優先處理的經濟事項更加匹配。民主黨則表示，不會與歐盟就已達成的協議重新談判，因為如果與歐盟產生摩擦，意大利將損失財富與未來。

意大利國際社會科學自由大學學者盧恰諾・蒙蒂認為，不論哪派政治力量在此次議會選舉中勝出，都不會謀求對與歐盟達成的協議進行結構性變動，但中右翼聯盟可能會改變部分經濟復蘇資金的用途，這或將對未來意政府獲得資金產生影響。

意大利經濟亟待提振，讓國家盡快擺脫疫情對該國旅遊業的打擊。圖為2021年12月24日，米蘭大教堂外一名身穿聖誕老人服裝的人在等待途人打賞。（AP）

應對移民取態不同

長期以來，大量非法移民和難民搭乘船隻跨越地中海，不斷湧向意大利。意大利各黨派在如何處理非法移民和難民問題上存在較大分歧。

梅洛尼曾在社交媒體上高調宣稱，將用「海上封鎖」手段應對外來移民。不過，據意大利《晚郵報》報道，在近期的競選活動中，梅洛尼對待移民議題的態度漸趨謹慎。她說，歐盟應與北非國家政府達成協議，在當地開設難民申請中心，推動難民以合法身份進入歐洲。

民主黨則公開表示移民是意大利的「經濟資源」，主張允許難民在意大利登陸，而後由歐盟國家共同商議接納方案。

智庫歐洲改革中心分析認為，中右翼政黨很可能在移民議題上持續發難，以證明其維護意大利國家利益的決心，措施可能包括推動其他歐盟國家接收在意大利登陸的難民，這將導致意大利與歐盟之間產生分歧。

一個乘搭非牟利組織救援船的家庭2022年9月22日在意大利西西里島上岸。來自埃及、敘利亞、巴基斯坦、孟加拉國、厄立特里亞、蘇丹、埃塞俄比亞、索馬里的400多名移民被西班牙非政府組織Open Arms的工作人員救出。（AP）

與歐盟關係遇挑戰

分析人士指出，此次議會選舉中，不論是經濟復蘇問題還是非法移民與難民問題，本質上都涉及意大利與歐盟關係這一核心問題。

拉吉政府與歐盟關係緊密，在今年2月烏克蘭危機升級後，其不顧對俄羅斯能源的高度依賴，緊跟歐盟，參與對俄多輪制裁。本次議會選舉前，新政府是否延續德拉吉政府時期與歐盟的緊密關係也是輿論關注的焦點。

目前，「歐洲懷疑論」在意大利盛行，意歐之間圍繞烏克蘭危機的嫌隙正在不斷加大。梅洛尼曾公開批評歐盟是「官僚主義的巨人」，並表示意大利應在歐盟和北約等組織中保持相對獨立性。被認為是「疑歐派」的聯盟黨領導人薩爾維尼則認為美歐向烏克蘭輸送武器實際上延長了烏克蘭危機，並公開抨擊歐盟對俄羅斯施加制裁的做法。在他看來，制裁給歐洲帶來的損失比對俄羅斯的傷害更大。

歐洲改革中心分析認為，相比德拉吉政府，意大利新政府在歐盟的話語權和領導力將會大幅減弱，但意大利針對歐盟的立場不會出現根本轉變。