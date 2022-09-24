意大利明日大選　民調機構：右翼聯盟勝算較高

意大利提前於9月25日舉行大選。英媒9月23日稱，有民調機構指，右翼聯盟的勝算較高，但選民傾向在過去兩週出現變化，因此他們不排除選舉結果可能會出人意表。



右翼聯盟由意大利兄弟黨（Brothers of Italy）領袖梅洛尼（Giorgia Meloni）領導。美國全國公共廣播電台（NPR）9月24日稱，她可能會成為意大利首位女總理、以及意大利自第二次世界大戰以後的首位極右翼領導人。

英媒9月23日稱，他們已訪問7間民調機構，當中大部份機構估計，是次大選最有可能出現的結果是，右翼聯盟會在參議院和眾議院贏得多數席位，並組建新政府。

報道稱，但自兩週前開始，民粹主義政黨五星運動（Five Star Movement）的支持度看來已顯著地提高，這令右翼聯盟大勝的機會下降。

意大利民調機構Eumetra的負責人曼海默（Renato Mannheimer）說：「什麼（選舉結果）都不應被排除。」他指在3週前，右翼聯盟大勝的機會為約80%，而現時右翼聯盟大勝的機會為60%至65%。

希望在選舉中獲勝並組建下一屆政府的右翼聯盟成員包括聯盟黨的薩爾維尼（Matteo Salvini）、梅洛尼、以及由前總理貝盧斯科尼（Silvio Berlusconi）領導的力量黨。