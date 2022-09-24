美日印澳「四方安全對話」外長會促進聯合國改革

聯合國大會在美國紐約舉行期間，美國、日本、印度及澳洲「四方安全對話」（Quadrilateral Security Dialogue，Quad）外長會9月23日舉行，會後發布聯合聲明，稱要推進聯合國改革，爭取擴大安理會常任及非常任理事國。



出席是次會議的包括日本外相林芳正、美國務卿布林肯（Antony Blinken）、澳洲外長黃英賢（Penny Wong）、印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）。

內文提及包含聯合國在內的國際框架，寫明「有必要應對單方面推翻的嘗試」。共同網24日稱，這可能是考慮到中國和俄羅斯。文件未提及台灣局勢。

對於不願與中俄對立的印度，如何與之加深合作也繼續是四方安全對話的課題。

自「四方安全對話」2021年首次舉行峰會以來，四國領導人2年內舉行過2次面對面峰會，但尚未決定是否每年開會。現時四國外長每年都開會。

布林肯稱，這是四國外長首次在聯大場邊會晤，稱希望這會變得常規化。這是朝着將這個平台進一步制度化邁步。

日本外相林芳正在會上表示，世界現時目睹了以武力單方面改變現狀的直接企圖。以法治為基礎的自由開放的國際秩序正受到威脅。他稱因此四國共同向國際社會展示其對聯合國憲章原則以及自由開放的印太秩序的堅定承諾，有極其重要的意義。

林芳正在談話中並無點名，但他指的顯然是中國。