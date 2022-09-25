菲律賓願與中國重啟對話　談合作勘探南海天然氣

菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）在美國紐約出席聯合國大會期間接受彭博社訪問。他9月23日稱，願與中國就南海天然氣勘探合作重啟對話，又稱所協議都不會涉及放棄領土。



小馬可斯稱，菲律賓尋求與中國達成妥協，但強調任何協議都不得違反菲律賓的法律。

他承諾與中國建立更密切的關係，稱這種關係對兩國都「有利」。 他還將北京形容為馬尼拉在疫情後復蘇中「最強大的夥伴」。

彭博社稱，今次小馬可斯的言論被視為是向中國讓步。

小馬可斯稱希望在南海勘探天然氣，在它建設可再生能源能力同時，為本國提供「過渡時期的燃料供應」。

圖為2022年9月22日，菲律賓總統小馬可斯（左）在美國紐約與美國總統拜登（右）會面。（AP）

他也說，由於菲律賓與中國和台灣島接近，如兩者爆發戰爭，菲律賓將不能倖免。

他說：「保衛國家將是第一要務，但我們又不能獨立行動，」他說：菲律賓在軍事上沒有足夠的能力獨自打一場仗，因此我們將大部份精力放在與我們的盟友和夥伴建立夥伴關係上。」

他說東盟（Association of Southeast Asian Nations，ASEAN）在繼續與中國接觸的同時，將「發揮很大作用」並且「在該區防衛和安全方面是主要參與者」。

他也出席亞洲協會的活動時稱，菲律賓將期待美國「維護基於國際法的秩序、航行和飛越自由，以及海洋資源的可持續利用和開發」。