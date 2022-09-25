意大利大選投票進行中：投票率或創新低　票站調查結果明晨出爐

意大利新一屆議會選舉投票於當地時間早上7時開始（香港時間25日下午1時開始），晚上11時結束（香港時間26日早上5時）。票站調查結果會在投票結束後不久公布。但由於須進行複雜的計算，或需數小時外界才能得知較準確的席次分佈。



包括海外選民在內，意大利約有5087萬有投票資格的選民，全國共設有61566個投票站。但有分析認爲，大選投票率可能創歷史新低，30%選民或放棄投票。

選前15天已停止公布民意調查結果，惟最近期的民調結果看來，意大利人可能選出該國二次以來第一個立場極右的政府。

來自右翼聯盟由意大利兄弟黨（Brothers of Italy）領袖梅洛尼（Giorgia Meloni）可能會成為意大利首位女總理、以及意大利自第二次世界大戰以後的首位極右翼領導人。

梅洛尼：圖為2022年9月22日，意大利兄弟黨領袖梅洛尼在羅馬出席集會。（AP）

英媒9月23日稱，有民調機構指，右翼聯盟的勝算較高，但選民傾向在過去兩週出現變化，因此他們不排除選舉結果可能會出人意表。

民粹主義政黨五星運動（Five Star Movement）的支持度據說近日增加。情況可能令右翼聯盟在參議院成為多數派的機會有變數，從而導致組建政府的過程更加複雜。

圖為意大利民主黨（PD）領袖萊塔（Enrico Letta）2022年9月23日在羅馬舉行的集會上發言。他曾在2013至2014年擔任總理。如果梅尼洛落敗，他有可能成為站出來籌組政府的人。不過看來這並非易事，因為一個中間派親歐小黨拒絕與民主黨另外兩個盟友合作。（AP）

意大利本次選舉採取混合選舉制度，即參眾兩院有37.5%的議席由單一競選人選區選出，得票最多的一名候選人贏得議席；62.5%的議席由多名候選人選區選出，將按照各黨派或政黨聯盟得票比例分配相應數量的議席。單一政黨得票須超過3%，政黨聯盟得票須超過10%才能獲得議席。獲得議會絕對多數支持的政黨或政黨聯盟將組成意大利第68屆政府。

該國複雜的選舉制度對政黨聯盟有利，這意味着立場中間偏左的民主黨處於不利位置，因他們未能跟左傾民粹主義政黨和中間派建立同樣廣泛的聯盟。

新華社24日稱在新冠疫情和烏克蘭危機背景下，參加選舉的各黨派在推動經濟復蘇、處理非法移民和難民問題、協調與歐盟關係三大議題上的立場受到外界普遍關注。