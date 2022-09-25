意大利大選｜少時肥胖遭欺凌　梅洛尼活成潛力股　今問鼎總理大位

意大利兄弟黨（Brothers of Italy）領袖梅洛尼（Giorgia Meloni）9月25日帶領右翼聯盟出戰大選。倘若她真的成功，大概有好些「朋友」或敵人會為當日欺負踐踏過她而額頭冒汗。



梅洛尼生於1977年，父親在她幼時離家出走，遺下她與母親及姊妹相依為命。這令她很早就學會得靠自己爭取一切。

在男性主導的社會中，她缺乏父親的支持，令她自覺需向他人證明個人能力、不辜負他人的期望。

她年少時因體型肥胖而被欺凌。當時她想參加排球比賽，卻被稱為「胖子」（Fatso）。她一咬牙便減重，最終達標。

那些欺侮她為樂的人，令她領略到做人需要「不害怕被別人討厭」，才可令自己不受別人影響、盡全力去成就目標。

梅洛尼：圖為2022年9月23日，意大利兄弟黨領袖梅洛尼在那不勒斯出席集會。（AP）

多年之後，她跨過這些不堪，一切都成為訪問中的談資。她甚至感謝這些心腸不好的人教她自強。她在自傳中寫道：「多年後，我感激那些鄉下人。」

意大利兄弟黨成員、阿布魯佐（Abruzzo）區長馬爾西利奧（Marco Marsilio）這樣談論童年對她的影響：

她（梅洛尼）從小就須學習如何為取得成就而奮鬥，這塑造了她的性格。」馬爾西利奧指，人們可從一堆右翼激進份子中，看到梅洛尼與他們的不同之處，她的決心令她脫穎而出。 馬爾西利奧

梅洛尼：圖為2022年9月22日，中右翼聯盟在意大利羅馬舉行集會，場內掛有支持意大利兄弟黨領袖梅洛尼的橫額。（AP）

梅洛尼後來的發展，真的出乎那些「粗人」所料。2006年年僅29歲的她當選為眾議院議員。她在2008年被任命為青年部長，成為歷來最年輕的部長。她2012年與盟友共同成立意大利兄弟黨、實踐自己的政治理念，2014年已開始出任黨魁。