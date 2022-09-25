美國CIA慶祝成立75周年　「全球最神秘博物館」典藏曝光

堪稱全世界最神秘、藏品最特別的博物館——美國中央情報局（CIA）博物館的「神秘面紗」終於揭開。以往它從不對外向公眾開放，但為慶祝CIA成立75周年，這間設於CIA總部大樓內的博物館經過翻新後，特別開放予少數傳媒記者參觀。



+ 1

他們稱這博物館為「你永遠不會看到的最偉大的博物館」。單是這個新博物館的天花板，已有不同類型的密碼，暗藏訊息。

翻新後的中情局博物館藏身其在維州蘭利總部的走廊裏，雖仍然不對公眾開放，但它正在展示CIA自75年前成立以來，最傳奇行動中的一些新解密的物件。例如將攝影機綁在鴿子身上。

美國CIA博物館：圖為2022年9月24日，在維珍尼亞州蘭利的美國中央情報局（CIA）總部大樓內經翻新的博物館中，展示一隻鴿子模型，在「牠」身上綁上攝影鏡頭。（AP）

其中有最新的、剛解密的展品——阿富汗喀布爾大院的一個大約30.5厘米長比例的模型。它被用於2個月前以無人機殺死恐怖組織基地組織（al-Qaeda）領導人扎瓦希里（Ayman al-Zawahri）前，向總統拜登（Joe Biden）進行簡報。

al-Qaeda又被譯作阿爾蓋達組織或蓋達組織。

美國CIA博物館：圖為2022年9月24日，在維珍尼亞州蘭利的美國中央情報局（CIA）總部大樓內經翻新的博物館中，展示用於為策劃殺死基地組織領袖扎瓦赫里行動而製造的房屋模型。（AP）

博物館內的其他館藏還包括美國海豹突擊隊2011年，在巴基斯坦突襲擊斃基地組織領袖拉登（Osama bin Laden）後，隊員在他屍體旁發現的AKM突擊步槍，以及在伊拉克前總統薩達姆（Saddam Hussein）2003年被美軍活捉時穿的皮外套。

美國CIA博物館：其他展品包括伊拉克前總統薩達姆（Saddam Hussein）2003年被美軍活捉時他穿的皮外套。上方的M77步槍，也是薩達姆的物品。（AP）

其他展品包括冷戰時期U-2和A-12間諜飛機機師所穿的飛行服，以及木框架鞍座，類似於CIA阿爾法小組成員於2001年911恐怖襲擊後，騎馬在阿富汗山區行動時使用的那一種。

博物館副館長奈塞斯說：「我們用我們的文物來講述我們的故事。這是對CIA真正誠實和透明的一種方式，但這有時很難。」

CIA經常說，機構的成功是秘密的，但它的失敗有時是公開的。

美國CIA博物館：圖為2022年9月24日，美國中央情報局（CIA）博物館總監拜爾（Rob Byer）在經翻新的展館內接受媒體訪問及拍照。（AP）

外展工作包括本週早些時候啟動中情局的第一個公共播客（Podcast），局長伯恩斯（William Burns）表示，在「對機構的信任如此短缺」之際，該機構試圖「揭開」其工作的神秘面紗。

數百件博物館物品，其中一些自1980年代來已存放在館中，而且已經解密。奈塞斯表示，CIA不時會向總統圖書館和其他非牟利博物館出借用一些東西來展出。

所有被視為美國政府遺產資產的物品均未進行價值評估，奈塞斯說：「我們的博物館正在運作。在這裏，我們的員工可以從我們的成功和失敗中學習。」