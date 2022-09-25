普京下令徵兵30萬　前顧問：他受習近平影響

俄羅斯總統普京 ( Vladimir Putin，又譯作普丁、蒲廷或蒲亭）9月21日宣布簽署局部動員令，徵召30萬預備軍入伍。他的前顧問伊拉里奧諾夫（Andrei Illarionov）接受德媒訪問時稱，這個決定是受到中國國家主席習近平影響。



俄羅斯經濟學家伊拉里奧諾夫2000年至2005年期間擔任普京的高級政策顧問。

《德國之聲》24日發布伊拉里奧諾夫的訪問內容稱，烏克蘭在哈爾科夫（Kharkiv）的反攻並不是導致普京改變策略的原因，他不認為這件事導致普京的決定和想法改變。他說，所有這些決定都是在9月19日至21日三天內宣布的，代表克里姆林宮至少在一、兩天前做出決定，也就是9月17日和18日。

伊拉里奧諾夫稱，在這段時間發生的最重要事件，看來是普京在烏茲別克出席上海合作組織（SCO）峰會，看來他在會議舉行期間有過一些對話，迫使他做出有關決定。伊拉里奧諾夫指出這段時間能與普京進行如此有份量的對話的人，就是中國國家主席習近平。

伊拉里奧諾夫認為，是習近平對普京說了什麼，逼使普京扭轉對俄烏戰爭的態度，以致普京改變原先有關舉行入俄公投的計劃、進行動員，以及暗示威脅使用核武。伊拉里奧諾夫稱，入俄公投本預期在2022年底或2023年舉行。

當伊拉里奧諾夫被要求對他們對話內容進行猜測時，他說不會排除習近平建議普京盡快結束這場戰爭的可能性，例如在中國共產黨第二十次全國代表大會舉行前。伊拉里奧諾夫說：「俄烏戰爭已打了7個月，俄羅斯仍未戰勝，這對習近平來說是一種尷尬，而及令習近平在迎來一生中最重要事件時看來軟弱，但他不能讓自己看來軟弱。」

伊拉里奧諾夫說，普京近日的決定，是他數月來一直奉行的戰略發生根本變化的明顯迹象。在出席上合峰會前，普京已準備好繼續一場長期的消耗戰——如有必要，可持續數年。最近幾天的他做出的決定，意味着他的策略已徹底改變。 這些並不是普京軟弱或失敗的迹象；這些是他依賴習近平的迹象。

當伊拉里奧諾夫被問及普京失敗的可能性，他說「普京將會被打敗，只是我們不知道是什麼時候，以及代價是什麼。」