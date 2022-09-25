核威脅反映出普京困境，但對歐洲構成了實實在在的心理威懾

俄羅斯頻頻揮動核武大棒，反映出俄軍在烏克蘭前線面臨的嚴峻困境。像烏克蘭這樣一個落後國家，雙方實力懸殊如此嚴重，在鏖戰幾個月後被迫從「全面進攻」轉向「重點進攻」，現在又在烏方進攻壓力下被迫圍繞頓巴斯地區轉入防禦作戰，並且進行了二戰後首次戰爭動員、頻頻發出核戰威脅，老實說確實挺丟人的。

更關鍵的是，俄方發出核威脅的方式也讓不少人看不下去，它不是直接對烏克蘭和歐洲和美國發出核戰威脅，而是通過公投，改變領土主權歸屬，先把原屬烏克蘭四個州的土地強行吞併變成本國領土，然後以國土防禦的理由把核武器部署到這些地方，再向烏克蘭發出核戰威脅，恐嚇對方如果再向這四個州發動進攻就進行核武反擊。這種做法，幾乎就等於是綁架了這四個州的財富與人民，用威脅毀掉這四個州的方式，要挾烏克蘭放棄對頓巴斯的軍事進攻。

對烏克蘭來說這確實是個極大的難題。烏克蘭是沒有辦法聲明放棄這四個州的領土的，無論在感情上還是政治現實上都沒有辦法放棄，誰放棄，誰就是「烏克蘭的李鴻章」。他們肯定想在西方的情報與軍事支持下繼續乘勝進軍，收復頓巴斯地區。

但另一方面，當俄羅斯宣佈公投通過，在這四個州併入本國領土後，依照俄羅斯人一貫的行事方式，是有可能真把核武器部署到這些新得領土，並且真對攻擊這些領土的他國軍隊進行核打擊的。這就對烏克蘭和整個歐洲形成了實實在在的心理威懾。

進行中的俄烏戰爭。 新華社發（維克托攝）

所以，俄烏圍繞頓巴斯的爭奪，在這四個州通過公投併入俄羅斯聯邦後，聽起來特別像《聖經》上的一個寓言故事：有兩個婦女為一個孩子的歸屬發生爭執，都說自己是孩子的母親，二人爭執不下，就請求所羅門國王判決。所羅門國王聰明過人，他說：既然雙方都想要這個孩子，那麼就拿劍將孩子劈開， 一人一半。這時，一個叫瑪麗的女人立即苦苦哀求說：「 陛下，請不要這樣做，把孩子給她吧。」 而另一位叫羅拉的婦女則說：「 對， 一人一半。」

所羅門國王就通過這種辦法，確認了第一個婦女瑪麗是孩子真正的母親，把孩子判給了瑪麗。

不過俄烏圍繞頓巴斯的爭奪要比這個寓言故事複雜得多，也讓人無奈得多。寓言故事中，除了瑪麗和羅拉圍繞孩子的爭奪，還有一個非常重要的角色——所羅門，他掌握着裁判和執行大權，能確保判決可以有效實施。

而在當今這個弱肉強食的國際社會，在俄羅斯核大棒的威脅下，誰能充當所羅門的角色？

一個也沒有。美國和歐洲肯定充當不了，因為他們本身就是俄烏爭奪戰的參與者和幕後主使者，是俄羅斯現在的矛頭所向。中國和印度也充當不了，中印雖然相對於美歐較為中立客觀，和俄羅斯與烏克蘭都說得上話，但是兩國對俄羅斯的外交政策影響有限，兩國的話，俄羅斯未必能聽得進去。

中國國務委員兼外長王毅（右）在俄羅斯首都莫斯科同俄羅斯外長拉夫羅夫（中）、印度外長蘇傑生共同出席中俄印外長會晤。（新華社）

而且，俄羅斯損兵折將打了好幾個月才好不容易拿下大部分頓巴斯，任誰說得天花亂墜，他也絕不可能放棄這四個地區。一旦放棄，那就是政治自殺。

至於聯合國，更是嚴重缺位。聯合國設計的初衷本來是為了維護和平，在一定程度上應該扮演所羅門的角色，但是這個機構自成立那一天起，在大國衝突中，從來就沒有成功完成過一次使命。俄烏衝突爆發至今，聯合國要麼在大國爭拗中根本無法通過決議，要麼通過的決議在相關國家那裏成了廢紙，像俄羅斯這樣的大國，又是安理會常任理事國，誰能把它怎樣？

所以，在俄羅斯宣佈通過公投把烏克蘭四個州吞併變為本國領土，並將核武器部署到這些地方後，不管烏克蘭和歐美承不承認，也不管俄羅斯的吃相有多難看，有極大概率，這些地方可能就要被俄羅斯永久佔領了。除非俄羅斯未來再出現一個列寧式的人物，願意主動放棄在累次戰爭中佔領的他國領土。不過這對今天的俄羅斯來說，幾乎是不可能的。