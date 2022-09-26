俄媒：俄羅斯杜馬9月29日擬辯論新法案　納入烏東佔領區

俄羅斯塔斯社（Tass）9月24日引述匿名消息人士稱，俄羅斯杜馬（Duma，國會下議院）或在9月29日辯論一項新法案，將在烏克蘭的佔領區併入俄羅斯。



塔斯社引述杜馬一匿名消息人士稱，杜馬最快可能在29日，亦即4個地區公投結束後2天，辯論將烏克蘭部份地區併入俄羅斯的法案。

莫斯科時間9月23日8時（香港時間23日下午1時）起，頓涅茨克州（Donetsk Oblast）、盧甘斯克州（Luhansk Oblast）、赫爾松州（Kherson Oblast）和扎波羅熱州（Zaporizhzhia Oblast）開始舉行加入俄羅斯聯邦的公投。公投持續至27日。

烏克蘭和西方國家對俄羅斯此舉予以譴責，矢言不承認公投結果。

俄羅斯國際文傳電訊社（Interfax）引述一名知情人士稱，俄上議院也可能在同一天考慮這法案。

俄羅斯新聞社（RIA Novosti）引述一名未具名消息人士稱，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁、蒲亭或蒲廷）或準備在30日兩院特別聯席會議上發表正式講話。

盧甘斯克地區官員稱，投票開放2天後，該區投票率為45.9%，而扎波羅熱地區的投票率為35.5%。