新加坡外長維文：台海問題是北京最紅的紅線

新加坡外長維文（Vivian Balakrishnan）談到，接下來兩年是國際局勢發展的關鍵期。若各國能順利度過這兩年，搞好國內政治，不要失去理智或灰心失望，並繼續往人民身上投入資源，那麽未來數十年大家仍有可能擁有美好的前景。



外交部長維文醫生說：「如果我們可以避免戰爭，如果我們可以在科技方面繼續合作，我們就有潛能進入一個新的黃金時代。一個美國、中國、歐洲、亞洲、東南亞、非洲和拉丁美洲都有份參與的新繁榮時代。」

維文（圖下）9月23日在紐約談論到中美議題時表示，他認為最終焦點是台海，形容這是北京最紅的紅線。圖為他9月24日出席聯合國大會（AP）

到美國紐約出席第77屆聯合國大會的維文，9月23日在美國智庫亞洲協會（Asia Society）的活動上發表演講。面對緊張的地緣政治和分裂的國際局勢，維文促請各國往積極的一面看。

要達到「新黃金時代」，他認為，各國必須先着手改革國內政治，投資基礎建設、教育、培訓，以及累積社會資本。建立起國內的信心，有助緩和一些緊張局勢，而他深信「外交政策始於國內」。

針對中美關係，他說，美國國內對中國的態度相當強硬，或許是因為美國有史以來，首次遇到能與它在各個層面一較高下的對手。很多時候，外在的焦慮是內在焦慮的體現，反映國內社會的力量、凝聚力和樂觀與否。

「中國對美國的態度也愈來愈強硬。中國的脆弱感，隨著它在戰略和經濟方面的影響力增加而加深。不僅是所謂的民主國家須面對國內政治，共產國家也有國內政治，領導人須對國內社會的焦慮和時代精神做出回應。」

新加坡外長維文（右）9月24日在美國紐約出席聯合國大會（AP）

中美缺乏戰略互信 台海是北京最紅的最線

中美對立，在維文看來是因為「缺乏戰略互信」。

他說：「就像人際關係一樣，一旦少了信任，就會老是往對方最壞的一面想。這麽做的危險之處在於，雙方可能因此不斷交惡，而且情況愈來愈嚴重。一方的言行會激起另一方的反應和對抗，導致誤判或事故發生。我認為最終的焦點是台灣海峽，這是北京最紅的紅線。」

在維文演講前一天，中國國務委員兼外長王毅在亞洲協會的另一場活動上形容，台獨是一頭破壞力極強的「灰犀牛」，並指責美國插手和縱容，導致台獨滋生蔓延。

至於東盟，在兩大強國對峙的背景下，維文希望外界能憑東盟的優點，而不是通過中美競爭的視角來看待這個區域組織。

他說，東南亞的前景光明。東盟國家目前的聯合國內生產總值為3兆美元，20年後可能是目前的兩倍，甚至是四倍，成為全球第四大經濟體。

本文獲《聯合早報》授權轉載

