《末日救未來》現實版？NASA飛行器成功撞擊小行星　圖阻威脅地球

現實版《末日救未來》（Deep Impact）？美國太空總署（NASA）的飛行器9月26日成功撞擊一顆小行星，以測試能否改變小行星軌道，為未來阻止小行星威脅地球做準備。



1998年上映的美國科幻電影《末日救未來》中，太空人最終成功阻止彗星直接撞擊地球，上演一幕地球保衛戰。而今次NASA這項名為「雙小行星改道測試」（DART）的任務亦大致雷同。

執行任務的太空飛行器於美國東岸時間26日晚上7時14分（香港時間27日早上7時14分），成功以時速2.3萬公里，撞擊一顆距離地球1130萬公里的小行星，輕微改變它的軌道。

IMPACT SUCCESS! Watch from #DARTMIssion’s DRACO Camera, as the vending machine-sized spacecraft successfully collides with asteroid Dimorphos, which is the size of a football stadium and poses no threat to Earth. pic.twitter.com/7bXipPkjWD — NASA (@NASA) September 26, 2022

負責DART任務測試的飛行器體積很小，大約有一部自動販賣機或一輛高爾夫球車大小，2021年11月發射升空，朝目標小行星飛行。反觀今次被視為目標的小行星名為Dimorphos，體積約有一個體育場那麼大，直徑約為152公尺。它繞着一顆更大的小行星Didymos運行。

不過，至少需要幾天的時間才能判斷DART這項具歷史性的測試任務，是否成功減緩小行星的速度，以及飛行器在多大程度上達到目標。