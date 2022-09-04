阿提密斯｜NASA下週初決定登月火箭第三度試射時間　或延後數週

美國太空總署（NASA）9月3日因再次發現燃料洩漏問題，第二度取消發射阿提密斯1號（Artemis I，又譯阿爾忒彌斯1號，阿提米絲1號，月亮女神1號）計劃的探月火箭，團隊下週初將決定火箭再次發射的時間，項目進度或要推遲數週。



探月火箭早前亦因為洩漏氫問題，被迫押後升空計劃，而在3日的第二次嘗試中，NASA官員曾兩度停止及重新為火箭引擎注入液態氫，惟仍然無法解決問題，最終決定停止倒數程序。

NASA表示，由於液氫洩漏問題尚未解決，在確保所有系統都能正常運作之前，阿提密斯1號登月火箭不會急於進行發射。團隊下週初決定何時再次發射，預計下一輪發射期會在9月19日至30日，再下一次是10月。

太空總署署長納爾遜（Bill Nelson）指，今次發生的液氫洩漏問題較之前一次嚴重，技術團隊進行了多次嘗試都未能解決該問題。因此在再次發射之前，他們需要數週的時間進行數據分析和故障排查。他說，「在我們認為正確之前，我們不會發射。」

▼美國太空總署發射阿提密斯1號原定計劃▼

NASA原定在佛羅里達州卡納維拉爾角的甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）發射火箭，之後將火箭運載的獵戶座（Orion）太空船升空，太空船脫離運載火箭之後，將環繞月球飛行，經歷42天、210萬公里旅程。