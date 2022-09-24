NASA研究員被控隱暪與中國關係　納米與軟物質專家成正東承認控罪

美國太空總署研究員兼德克薩斯農工大學教授成正東（Zhengdong Cheng），對在接受聯邦撥款科研經費期間，隱暪其與中國大學的關係的指控承認有罪。



成正東在9月22日，侯斯頓聯邦法院的聽證上承認違反NASA規定及偽造官方文件兩項控罪。

成正東的判罪是美國司法部「中國行動計劃」（China Initiative）的一部分，計劃由前特朗普（Donald Trump）政府發起，以防止中國政府竊取美國科技與知識產權。行動後來被指造成寒蟬效認，拜登（Joe Biden）政府上台後棄用相關名稱，並提高檢控標準。相關起訴目前有成功定罪的，也有失敗的。

成正東在2020年8月被捕，檢控官指出，成正東在2004年獲德克薩斯農工大學聘用後，獲得75萬美元的太空研究撥款，但他在此期間隱暪了與中國官辦大學的聯繫與工作，包在中國教育部成立的廣東工業大學軟物質研究中心擔任負責人。

NASA禁止使用其資金貿中國政府、機構或中方擁有的公司進行合作。成正東被捕後已被解除在農工大學的工作。

聯邦地區法官判決時表示，成正東在審訊期間已關押約13個月，折抵刑期算作服刑完畢，但他仍需支付8.7萬美元的賠款及2萬美元的罰款。