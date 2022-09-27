共產國家首例　古巴通過新家庭法　同性婚姻與收養合法化

古巴新家庭法公投的結果9月26日出爐，民眾同意把同性婚姻、同性伴侶收養以及代孕合法化。



全國選舉委員會主席古鐵雷斯（Alina Balseiro Gutierrez）透過國營電視台宣布，儘管尚有某些地區的選票仍有待計算，但初步開票結果呈現「不可逆轉的趨勢」。

根據全國選舉委員會公布，初步開票結果顯示，66.87%有效選票支持新的《家庭法》（The Family Code），33.13 %選票反對。

Resultados Preliminares que incluyen Cuba y el exterior

Parte Básico: 8 447 467

Ejercieron el derecho al voto: 6 251 786

Porciento de votación: 74.01%

Boletas validas: 5 892 705

Votos por el Sí: 3 936 790 (66.87%)

Votos por el No: 1 950 090 (33.13%) pic.twitter.com/ZlTjGX3Jux — Elecciones en Cuba (@Elecciones_Cuba) September 26, 2022

根據美國最大型LGBTQ+民權組織Human Rights Campaign，允許同性婚姻合法化的國家或地區包括阿根廷、澳洲、奧地利、比利時、巴西、加拿大、智利、哥倫比亞、哥斯達黎加（Costa Rica）、丹麥、厄瓜多爾（Ecuador）、芬蘭、法國、德國、冰島、愛爾蘭、盧森堡、馬耳他、墨西哥、荷蘭、新西蘭、挪威、葡萄牙、斯洛文尼亞（Slovenia）、南非、西班牙、瑞典、瑞士、台灣、英國、美國和烏拉圭。

全球目前有4個共產國家，分別為中國、老撾、越南和古巴。朝鮮1945年成立時是共產主義國家，不過2009年修憲，刪除憲法中關於馬克思列寧主義思想的內容及共產主義一詞。