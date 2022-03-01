烏克蘭局勢｜普京發出核戰爭威脅　比古巴導彈危機更危險

2月27日，俄羅斯進攻烏克蘭進入第四天，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）下令將俄軍戰略威懾力量調至特殊戰備狀態。

中國國家媒體新華社援引克里姆林宮網站消息，普京2月27日在會見俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）和總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）時說：「由於主要北約國家的高級官員對我國發表侵略性言論，我命令國防部長和總參謀長將俄軍的威懾力量調整至特殊戰備狀態。」

普京同時強調，西方國家在經濟領域也對俄採取了不友好行動。「我的意思是非法制裁，每個人都清楚這一點。」

此前2月19日，在慕尼黑安全會議期間，普京親自坐陣指揮一年一度的俄羅斯戰略威懾力量全方位「三位一體」核打擊演習。根據克里姆林宮發布的消息，伴隨普京出現的，還有令人恐懼的「核手提箱」。

2月24日，普京在下令對烏克蘭展開軍事行動時，對外界發出威脅稱，「無論是誰想干涉我們，甚至是危及俄國家和人民，他都必須知道，俄羅斯將立刻作出反應，並將讓其遭受歷史上從未經歷過的後果。俄已做好應對任何事態的準備，也做出了所有必要的決定，希望大家聽到我們的聲音。」

這些話被廣泛解讀為，如果受到西方干涉，莫斯科將不惜使用核武器。

俄羅斯擁有世界上最大的核武庫，普京發出這樣的核威脅足以警醒世人。輿論注意到，今年1月3日，美、俄、中、法、英５個核大國發表聯合聲明表示，「我們堅信必須防止核武器進一步擴散」，「我們確認，核戰爭打不贏、也不能打。」這一聲明的全稱是《關於防止核戰爭與避免軍備競賽的聯合聲明》。此刻可算是墨痕未乾。

據法國國際廣播電台報道，當法國記者詢問法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）如何看普京暗示會不惜動用核武器的表態時，勒德里昂不動聲色地反駁：「不要忘了，北約也是一個核武集團。我就點到這裏為止。」

德國國防部長蘭布萊希特（Christine Lambrecht）表示，普京拿起核武器威脅，與莫斯科在烏克蘭戰場遭遇挫折密切關聯。俄羅斯國家元首「又穿越了底線，我們從他的狂妄自大得出的另外的印象是，這也與這樣一個事實有關，烏克蘭以勇敢和堅定的行動阻止了俄羅斯的快速入侵」。

據英國廣播公司（BBC）報道，普京宣布將俄羅斯核力量置於高度戒備狀態，這一聲明受到美國最強烈的譴責。五角大樓官員們說，這是沒有必要的舉措，也是一種危險的升級，會增加誤判的風險。報道稱，他們仍在評估普京的命令將被如何執行，並拒絕透露美國自己的核武庫是否已經改變狀態，以回應俄羅斯。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）則表示表示，此舉符合普京行為模式，即「製造不存在的威脅，以證明進一步侵略的正當性」。

普京升級核戰備，「是對美國和北約釋放的明確信號」。2月27日晚，俄羅斯國際事務委員會總幹事科爾圖諾夫（Andrey Kortunov）對中國媒體《中國新聞周刊》表示，俄方的行動事實上與北約各國不斷加碼的「應對烏克蘭局勢」措施直接相關。「這可以被視為新一次古巴導彈危機，」科爾圖諾夫表示，「但從某種程度上說，現在的情況比古巴導彈危機更危險。」

1962年古巴導彈危機，被認為是冷戰期間人類最接近全面核戰爭的時刻。任何人將核武拿進衝突場域之中，也感深自警惕。