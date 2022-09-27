印度15歲「賤民」少年串錯字遭老師毆打後喪命　北方邦爆發示威

印度一名來自低種姓階層「賤民」（Dalit）的15歲少年德勒（Nikhit Dohre）9月26日身亡，他的家人表示德勒在學校因一個拼字錯誤而遭老師用棍毆打，住院多天後不治。事件導致北方邦爆發示威，有人燒車抗議。



德勒來自北方邦（Uttar Pradesh）的奧賴亞（Auraiya），印媒NDTV報道德勒的家人已經報警投訴，要求拘捕該名學校老師。據德勒的父親表示，兒子9月7日在學校一個社會科學科測驗中拼字錯誤，結果屬於較高種姓階層的老師用棍擊打德勒，又踢向他，最後德勒陷入昏迷，送院治理，惟最終在9月26日不治。

印度一名來自低種姓階層「賤民」的15歲少年德勒（Nikhit Dohre）9月26日身亡（影片截圖）

德勒父親稱，他曾質問打德勒的老師，對方則以涉及種姓歧視的辱罵字句回應他。

在事件鬧大後，政治組織比姆軍（Bhim Army）在學校外發起示威，抗議行動之後「升級」，有人縱火焚燒兩架警車及一些私人車輛，也有憤怒的民眾向警察擲石頭。

北方邦警隊回應指已就事件立案，並設立三個小組負責拘捕涉事老師。據報警方仍在尋找該名老師。

奧賴亞警察局長尼加姆（Charu Nigam）透過視像表示，會安排一組醫生負責驗屍工作。