印度警方起訴一神職人員及3男　涉強姦和謀殺9歲「賤民」女童

印度一名神職人員和另外3名男子，涉嫌於8月1日在德里（Delhi）強姦和謀殺一名來自低種姓階層「賤民」（Dalit）的9歲女童。警方28日起訴他們，並向法院呈交長達400頁的控罪文件。法院31日會開庭審理此案。



55歲的神職人員希亞姆（Radhey Shyam），與辛格（Kuldeep Singh）、艾哈邁德（Salim Ahmad）、以及納拉揚（Laxmi Narayan）同為被告。《印度斯坦時報》（Hindustan Times）29日引述一名警員指，艾哈邁德和納拉揚稱，希亞姆和辛格曾性侵犯女童，而他們則協助兩人殺害女童和毀滅證據。

印度性侵：圖為8月8日，印度新德里民眾舉行燭光晚會，悼念疑被強姦和謀殺的9歲女童。（Reuters）

女童1日到德里一個火葬場取水，4名男子同日致電女童母親，指女童觸電身亡，要求母親趕到火葬場。他們其後火化女童的遺體。家人質疑女童生前曾遭性侵犯。事件在德里引發示威。

印度自獨立以來已經廢除種姓制度，但在當地社會中，仍充滿對「賤民」或較低種姓階層的歧視，成為根深蒂固的社會問題。因此在這次事件中，女童的「賤民」身份也備受關注。