烏克蘭4地入俄公投今結束　英國：料普京30日正式把4地併入俄羅斯

撰文：成依華
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烏克蘭4個親俄或俄軍控制的地區9月23日至27日舉行入俄公投，英國國防部9月27日表示，預料普京會在9月30日發表演說，正式宣布把這4個地區併入俄羅斯。烏克蘭與西方多國並不承認這次公投。

位於烏克蘭的頓涅茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）、赫爾松州（Kherson）和扎波羅熱州（Zaporizhzhia）9月23日起舉行加入俄羅斯聯邦的公投，並會在27日結束。

英國國防部27日在Twitter發文指，根據情報，普京9月30日會在俄羅斯議會發表演說，普京或會透過這次發言正式公布把這些佔領地區併入俄羅斯。

帖文指，俄羅斯領導層肯定盼望透過這次公布，來證明俄方的「特別軍事行動」正確，並以此激勵人民愛國，支持軍方行動。

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