烏4區公投入俄　澤連斯基斥鬧劇歐盟擬制裁　華稱非真正民意表達

烏克蘭4個地區舉行公投，俄羅斯選舉委員會9月27日宣布結果，表示4區全數支持拼入俄羅斯。烏克蘭與西方多國表明不承認公投，歐洲擬因此實施制裁，中方認為制裁施壓只會讓問題解決走向死胡同。



俄羅斯前總統、聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）表示，「公投結束。結果很明確。歡迎回家，回歸俄羅斯！」英國國防部估計俄羅斯總統普京會在9月30日演說時宣布把烏克蘭4地併入俄羅斯。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）指出，所謂的公投是一場「鬧劇」，永遠不會被視為合法公投。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）亦稱，決不會承認俄羅斯兼併烏克蘭領土。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）的發言人史丹諾（Peter Stano）說，「所有涉及非法、不合法公投的人士，都將面臨後果。」歐盟外交政策部門高級官員德維涅（Luc Devigne）告訴歐洲議會議員，將把那些明顯涉及公投程序的個人，納入制裁方案中。

中國常駐聯合國代表張軍則指，烏克蘭4地舉行的所謂加入俄羅斯公投，是在烏克蘭憲法和法律框架之外進行，不能被稱為真正的民意表達。試圖以武力方式獲取另一國領土，同時聲稱代表人民意願的單方面行為，根據國際法不能被認為合法。

他又稱，和平需要各方共同爭取和維護，集團對抗、政治孤立、制裁施壓只會讓問題解決走向死胡同。

俄羅斯選舉官員在投票結束數小時後公布點票結果，指扎波羅熱（Zaporizhzhia）地區93%人支持入俄，南赫松（Kherson）地區87%人支持入俄，盧甘斯克（Luhansk）98%人支持入俄，頓涅茨克（Donetsk）99%人支持入俄。