英鎊暴跌料央行大幅加息　英國供樓負擔可突然大增70%

英國新首相卓慧思（Liz Truss）推出暴力刺激經濟措施，導致英鎊大跌，兌港元一度跌至8.36水平。英國央行表明不會對當前的狀況「無動於衷」，暗示央行會準備加息。外界估計英國央行會持續加息至明年，利率可能高達6%。



若英國決定大幅加息，將對英國不太富裕的人來說是個天大的壞消息。數以百萬計的供樓人士每月房貸支出將可能增加算數百甚至數千美元。

與美國不同，英國按揭一般傾向浮動息率，而鎖息率只會在頭數年鎖息，其後要再次選擇鎖息或以浮動息率計算。浮息還款在過去低息環境下較為化算，但若英國央行把現時的2.25%加至6%，將大幅提高把業主每月的供款。

據Pantheon Macroeconomics首席經濟學家湯姆斯（Samuel Tombs）計算，這會讓家廳每月還款額提高至73%。換句話說，平均每月支付約920美元的業主會突然面對近1,600美元的帳單。

根據英國金融（UK Finance）的數字，有近200萬的借貸人定息期限在明年將會屆滿，他們必須尋找方法以避免每月支出突然暴增。

英國已開始有業主急於把自己的房貸轉按，以求鎖定息率避過這次災難。根據Google搜索數據分析，截至9月26日，即卓慧思公布預算案的一天，轉按相關的搜索數量飆升了215%，按揭輔助相關的搜索量也大增201%。