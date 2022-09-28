美國中期選舉︱民調顯示兩黨陷拉鋸戰　民主黨靠兩議題保住希望

美國中期選舉11月8日舉行，距今僅數周，最新民調顯示受訪選民對共和、民主兩黨支持度相若，為尋求保住兩院控制權的民主黨帶來希望。民調結果顯示，較多受訪選民認為共和黨在應對多個議題如經濟、通脹會表現更好，在墮胎與氣候變化議題則較多人傾向民主黨。



《華盛頓郵報》與美國廣播公司（ABC）合作的民調在9月25日發布結果，民調在9月18日至21日訪問908位已登記選民，結果顯示若然今天就投票選出國會代表，有47%受訪者會選擇共和黨候選人，46%會選擇民主黨候選人，旗鼓相當。

墮胎權法院裁決影響形勢

《華盛頓郵報》指，政界預測者仍把共和黨看高一線，認為他們更可能贏得眾議院控制權，但隨着美國最高法院6月底推翻昔日保障墮胎權的裁決，激起社會對墮胎權的再一番討論，美國深紅州份堪薩斯州（Kansas）8月初舉辦公投，結果卻有逾半選民反對修改州憲法，反對取消對墮胎權的保障，此為民主黨帶來利好消息。

最新公布的民調又顯示，在應對罪案、通脹、經濟議題上，都有過半受訪選民認為共和黨會處理得更好，明顯高於民主黨，在移民、教育議題，兩黨所得到的支持數字都差不多，但在墮胎與氣候變化議題上，則有逾半選民傾向民主黨。

美國中期選舉會改選眾議院全數435席、參議院35席，執政的民主黨尋求保住在兩院的控制權。

眾議院現時為民主黨221席、共和黨212席，另有2席出缺。參議院為民主黨或親民主黨共50席、共和黨50席，由於美國副總統是兼任參議院議長，有權力在參議院表決平手時投下關鍵一票，因此民主黨目前也握有參議院控制權。