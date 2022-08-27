中美「休戰」中概股審計底稿 拜登意在中期選舉

中美接近達成中概股審計底稿協議。中國證券監督管理委員會、財政部於8月26日與美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）簽署審計監管合作協議，將於近期啟動相關合作。

基本上，合作協議針對關鍵的審計底稿問題採取的合作方式為：「跨境審計監管合作」，即「中方提供協助的範圍也涉及部分為中概股提供審計服務、且審計底稿存放在內地的香港事務所」。有消息稱，美PCAOB最快下月可到香港開展有關「中概股」的審計工作。

該協議的達成意味着中概股的集體退市風險基本解除，但「如果後續合作可以滿足各自監管需求，則有望解決中概股審計監管問題，從而避免自美被動退市」。

去年中國實施《數據安全法》嚴控數據跨境，今年美國正式實施《外國公司問責法》要求提交審計底稿，中概股遭遇兩國監管正面衝突，一瀉千里。如今利空出盡，是否走出寒冬？

美股當中合共已有128家中概企業被列入名單，佔全部250家中概股公司的51%。（香港01製圖）

審計底稿從來不是無解之題

事實上，中概股的審計底稿問題，從技術層面來說並不是無解之題。

第一，設置數據負面清單，避免數據安全問題泛化。

在今年3月的國務院金融委會議上曾指出，關於平台經濟的治理，有關部門要按照市場化、法治化、國際化的方針完善既定方案，堅持穩中求進，通過規範、透明、可預期的監管，穩妥推進並儘快完成大型平台公司整改工作，紅燈、綠燈都要設置好，促進平台經濟平穩健康發展，提高國際競爭力。

什麼意思？給數據流通設置紅綠燈，設置負面清單。涉及國家機密的數據，涉及數據主權的數據，就是「紅燈」，不能跨境貿易、海外儲存，不能提交審計底稿。負面清單之外的數據，就正常操作。而且，審計底稿不會涉及全面的數據。這樣可以避免一網打盡，誤傷一些涉及不敏感數據的上市公司。

第二，設立離岸數據中心，避免數據安全管理脱鈎。

一些中概股網路平台掌握了中國上十億人的數據，包括消費數據、信用數據、出行數據以及指紋和人臉識別的生物數據。如何管理這些數據是一個挑戰，尤其在數據跨境方面更需要確保安全。

中國政府在實施「東數西算」工程，已經規劃了8個算力樞紐節點和10個數據中心集群，完全可以再加上一個離岸數據中心。比如，在香港設立一個離岸數據中心，海外上市公司的數據和審計底稿儲存或備份在離岸數據中心。海外監管機構和會計師事務所可按離岸制度來審查監管數據。如此，中國與海外可以保持數據安全管理的政策穩定性。

日前，創新科技及工業局局長孫東接受《香港01》訪問時表示正與網信辦密切溝通，其中一個重要議程是啟動與內地政府聯絡機制，商討內地數據在一定條件下過境香港的安排。他說希望做到數據「過河」，「現時海外的數據，可以到香港來，而香港作為中國一部分，我們正向國家有關方面爭取數據出境至香港，那麼香港的獨特優勢就出來，既符合香港特色，其他地方無法跟我們競爭。」

創新科技及工業局局長孫東。(資料相片)

他形容發展數據中心，全世界都不及香港，「新加坡沒有這個優勢，上海沒有這個優勢，香港有，但世界沒有天上掉下來的東西，你要去爭取。」他指立法會將討論《網絡安全法》，希望加快立法，在未落實前要研究採取手段，確保數據來港，有助吸引其他企業，令香港成為數據集中地，「數據來，人才就來，企業、產業就來，對今後智慧城市、數字經濟、人工智能都是好事。」

中概股在美國的「存在感」在過去15年急速膨脹。2005年在美上市的中國企業僅36家，總市值2600億美元左右，僅佔美股總市值的1%。到去年末，已有超過600家中國公司在美上市，市值6萬億美元左右，佔比逼近9%。

然而，但中美結構性矛盾開始升級，雙方不斷博弈，資本市場成為爭取自身競爭優勢地位的「戰場」之一。在這種政策趨勢和地緣環境之下，中概股企業自然成為了『眾矢之的』。」

回顧中概股的發展歷史，走到今天不易。它是中美科技金融協作的範例。若因監管衝突而集體退市，那意味着中概股時代終結，以及宏大敘事存在更大的不確定性。中國網路有問題也有成果，務實的態度是有問題就解決問題，網路巨頭的壟斷問題、數據侵權問題、准入限制問題都要解決。而數據跨境與審計底稿問題，當然也可以通過設立離岸數據中心從中平衡兩國監管政策。回顧中美關係的歷史，其實更大的衝突都能夠解決。所以，中概股難題的解決，技術上沒有太大的問題。

對滴滴的調查是一個意義重大的事件。（資料圖片）

中美皆有意願 拜登「服務」中期選舉

如今，中美接近達成中概股審計底稿協議。從協議情況看，中美雙方各讓一步，各自宣佈談判獲得進展。估計，下個月PCAOB就會到香港審閲在美上市中企的審計底稿，如果美方確定底稿符合其要求，那麼中美審計監管的協議將能夠趕在美國中期選舉之前達成，兩百家中國赴美上市企業中的大部分將免於退市。

但基本上判斷，在資本市場這個領域，中美與國家安全相關領域已經開始「脱鈎」，但與民營企業和民生相關的消費、投資、供應鏈可以繼續互惠共贏務實發展。

有個有趣的對比。稍早一日，伊朗也收到了美國對伊核協議中剩餘問題的回應，伊朗已經開始審閲美方文件中的內容。目前媒體上說的美伊雙方都是各不妥協，但大膽猜測，有可能像中美在這次中概審計問題上類似，通過「戰略模糊」，趕在中期選舉之前達成第一步的啟動合作。其實雙方都有如此意願，中美如此，美伊亦如此。

畢竟，無論是撕毀伊核協議，還是「阻擊」中概股，都是特朗普時代搞的「籌碼」，並不符合民主黨的長期政策，民主黨的最佳策略是在中期選舉之前拿着特朗普的籌碼跟中國、伊朗兑現利益。

而且，無論是伊核協議還是中美審計底稿，都不需要通過議會，對於志在中期選舉逆轉特朗普優勢的拜登來說，也是為數不多可以給自己積攢的功績。

過去20年，中概股的模式是中美之間戰略合作下雙方默契的產物，當現在在中美之間競爭格局日益清晰的情況下，過去存在的灰色空間和默契空間都會被不斷壓縮，以至於雙方的邊際會更加清晰和明確。這種邊界實際上就是地緣實力的邊界。換句話說，不論此番中概股審計底稿是否最終達成協議，恐怕日後都還是會有「糾紛」。而中概股的回歸，可能不僅僅是企業主動的選擇，更是市場格局變化的必然出路。