新加坡航空客機接到炸彈威脅　空軍出動兩架F-16戰機護航

新加坡國防部9月28日在Facebook發文說，接到炸彈威脅後，空軍部隊出動兩架F-16戰機護航，直到飛機在樟宜機場安全降陸。



新加坡陸軍生化武器、輻射性物質及爆炸物防禦團和機場警署的人員也到場檢查，「炸彈威脅過後證實是虛假的，嫌犯也已被逮捕。」

一架從美國舊金山飛回新加坡的新加坡航空公司客機，機上一名男乘客聲稱手提行李內有炸彈並毆打空中服務員。新加坡空軍出動兩架戰鬥機為客機護航，客機在樟宜機場安全降落。涉案的乘客已經被警方逮捕。

警方接受查詢時證實，當局星期三早上2時40分左右接到上述飛機有炸彈威脅的通報，受影響的班機在空軍戰機的護航下，凌晨5時50分順利降落在樟宜機場。

初步調查顯示，一名37歲男乘客稱自己的手提行李內有炸彈，並襲擊空中服務員。他之後被空中服務員制服，並在聯合國（反恐怖主義措施）條例及涉嫌濫用毒品的罪名下被逮捕。調查正在進行中。

新航發言人接受查詢時說，客機過後被安排進行檢查，並在確認無礙後，乘客和機組人員在早上9時20分順利下機。發言人也對受影響乘客致歉，並表示將提供必要的協助給有需要的乘客。

樟宜機場集團表示，將在乘客下機後為他們提供所需援助，包括錯過轉機航班或出境後需要搭車離開機場的乘客。

本文獲《聯合早報》授權轉載

