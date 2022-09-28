烏克蘭｜入俄公投「壓倒性」勝出　佔領區四地最快下周併入俄羅斯

俄羅斯在攻佔烏克蘭4個佔領地區舉行的公投在9月27日結束，克里姆林宮指已獲得當地「絕大多數人」的支持。投票結果顯示多地有超過九成，甚至99%的人支持加入俄羅斯。



總統普京（Vladimir Putin）盟友、國會上議院院議長馬維彥科（Valentina Matviyenko）表示，可考慮在10月4日前兼併這4個地區，成為俄羅斯一部分。

就像2014年俄羅斯吞併克里米亞一樣，克里姆林宮這次以同樣的方法在4個烏克蘭的佔領區，包括扎波羅熱、南赫松、盧甘斯克和頓涅茨克舉行入俄公投。俄羅斯國會杜馬將會批准一項議案，把這4個地區納入俄羅斯領土。

圖為9月27日，盧甘斯克領袖帕塞奇尼克（Leonid Pasechnik）公布投票結果，其中在頓涅茨克聲稱有99%的人支持加入俄羅斯。（AP）

在上周未，即入俄公投剛開始的時候，俄羅斯國家通訊社塔斯社（TASS）引述杜馬消息人士指，杜馬最快在27日晚會提出兼併議案，並在28日通過。儘管議案仍需得到議員的投票，但議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）已表明支持相關的兼併，因此毫無意外議案會得通過。

隨後議案會交由上議院審議並批准，這可能在28日或29日完成。

塔斯社報道，指預料總統普京最快可在30日，就發表講話正式宣布這些烏克蘭地區將成為俄羅斯的一部分，並在10月4日，即普京的生日前，兼併這4個地區。

隨着佔領地區「入俄」，外界擔憂攻擊這些地區會被視為攻俄羅斯的領土，而招來俄羅斯軍事行動的升級，包括使用核武還擊。