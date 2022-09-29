英國「迷你預算」導致市場動盪　保守黨議員要求財相下台

英國政府早前宣布推出「迷你預算」後，引發金融市場動盪，英倫銀行9月28日決定出手干預，執政保守黨多名議員要求首相卓慧思（Liz Truss）辭退財政大臣關浩霆（Kwasi Kwarteng），但政府表明無意放棄有關財政計劃。



《衛報》及英國廣播公司（BBC）報道，保守黨多名國會議員對「迷你預算」曝光後引致的市場動盪感到不滿，認為關浩霆需要為此負責，令保守黨度過這次財政危機，同時指選民對政府廢除向高收入人士徵收最多45%入息稅的決定劣評如潮，因此要求卓慧思撤回該決定。

在保守黨黨外爭奪戰中支持辛偉誠（Rishi Sunak）的前北愛爾蘭事務大臣施俊安（Julian Smith）認為，政府有必要老實面對目前情況，並盡責穩定市場。他認為政府可以保留經濟增長計劃，但需要作出改變，否則只會令英國民眾繼續受苦。

保守黨國會財政特別委員會主席施志民（Mel Stride）指，黨內須避免在經濟問題上引發政治危機，他質疑「迷你預算」能否成功，但目前它令市場帶來反效果。另外多名議員私底下認為事件已造成無法逆轉的損害，稱只有關浩霆下台才可令保守黨回復穩定，警告經濟市場對英國政府完全失去信心。

卓慧思和關浩霆都未有公開表態以穩定市場，而是由財政部金融事務秘書格里菲斯（Andrew Griffith）現身解畫，指受到俄烏戰爭影響，所有主要經濟體都遇到像英國一樣的波動，重申關浩霆正專注於實現經濟增長計劃。