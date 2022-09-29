賀錦麗抵韓晤尹錫悅 訪韓朝非軍事區
撰文：房伊媚
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美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）9月29日在韓國首爾與韓國總統尹錫悅會面。她同日到訪韓朝非軍事區（DMZ）。
賀錦麗表示，韓美同盟70年來發展成為維護朝鮮半島、印太區和全世界安全繁榮的軸心，她此次訪問韓國旨在加強兩國的力量，進一步鞏固兩國共同為發展付出的努力。
尹錫悅稱，韓美同盟正從軍事同盟升華為經濟及技術同盟，並已超越朝鮮半島，發展成為全球級別的同盟。他指韓美同盟是守護韓國國民自由、安全和繁榮的堅實根基，他將繼續推動同盟關係更上一層樓。
雙方29日舉行閉門會談。韓聯社網站29日稱，預料雙方談及美國《通脹削減法》（Inflation Reduction Act of 2022）中涉及韓產電動汽車的政策、以及包括朝鮮核問題在內的朝鮮半島議題。
賀錦麗在會談後訪問韓朝非軍事區。她到訪聯合國設於韓朝非軍事區附近的軍事基地博尼法斯軍營（Camp Bonifas），並與營內軍人見面。
韓國軍方28日表示，朝鮮在平壤順安一帶向東部海域發射兩枚短程彈道導彈。朝鮮發射導彈的時機，正值賀錦麗出訪日本與韓國之際，而賀錦麗也在此時到訪韓朝之間的非軍事區。