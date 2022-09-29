賀錦麗抵韓晤尹錫悅　訪韓朝非軍事區

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）9月29日在韓國首爾與韓國總統尹錫悅會面。她同日到訪韓朝非軍事區（DMZ）。



賀錦麗表示，韓美同盟70年來發展成為維護朝鮮半島、印太區和全世界安全繁榮的軸心，她此次訪問韓國旨在加強兩國的力量，進一步鞏固兩國共同為發展付出的努力。

尹錫悅稱，韓美同盟正從軍事同盟升華為經濟及技術同盟，並已超越朝鮮半島，發展成為全球級別的同盟。他指韓美同盟是守護韓國國民自由、安全和繁榮的堅實根基，他將繼續推動同盟關係更上一層樓。

雙方29日舉行閉門會談。韓聯社網站29日稱，預料雙方談及美國《通脹削減法》（Inflation Reduction Act of 2022）中涉及韓產電動汽車的政策、以及包括朝鮮核問題在內的朝鮮半島議題。

賀錦麗：圖為2022年9月29日，美國副總統賀錦麗到訪聯合國設於韓朝非軍事區附近的軍事基地博尼法斯軍營，並與營內軍人見面。（AP）

賀錦麗在會談後訪問韓朝非軍事區。她到訪聯合國設於韓朝非軍事區附近的軍事基地博尼法斯軍營（Camp Bonifas），並與營內軍人見面。

韓國軍方28日表示，朝鮮在平壤順安一帶向東部海域發射兩枚短程彈道導彈。朝鮮發射導彈的時機，正值賀錦麗出訪日本與韓國之際，而賀錦麗也在此時到訪韓朝之間的非軍事區。