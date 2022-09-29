韓軍稱朝鮮5天內第3次發射彈道導彈

韓軍稱朝鮮9月29日晚上從平安南道順川一帶發射2枚短程彈道導彈。今次是朝鮮繼25日及28日後，5天內第3次發射導彈。



韓國聯合參謀本部（韓聯參）29日稱，軍方發現朝鮮29日晚上8時48分至57分許從平安南道順川一帶向韓半島東部海域發射2枚短程彈道導彈。

軍方正對射程、射高、飛行速度等具體參數分析。軍方強調在加強對朝鮮監視和戒備態勢的同時，與美方保持緊密合作，維持萬全的戒備態勢。

日本防衛省亦發布消息稱，偵察到朝鮮疑似發射彈道導彈。

韓國軍方指，朝鮮28日向從平壤市順安一帶向東部海域發射2枚短程彈道導彈。韓方稱，朝鮮所射的導彈飛行約360公里。

朝鮮9月25日也被指從平安北道泰川一帶發射1枚短程彈道導彈。韓國軍方分析它可能是朝鮮版「伊斯坎德爾」導彈（Iskander missile）。

朝鮮2022年以來共發射彈道導彈19次，發射巡航導彈2次。這也是朝鮮自韓國尹錫悅新政府成立以來，第7次進行武力示威。

韓聯社29日引述分析認為，朝鮮此舉針對韓美26日至29日在朝鮮半島東部海域的韓國戰區（KTO）進行的海上聯合演習，以及定於30日舉行的韓美日反潛聯合演習。內文稱，朝鮮在韓美聯合軍演結束後在晚間發射導彈，可能意在試探韓美應對態勢。

此外也有觀點認為，試射是針對美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）先後訪問日韓。她29日到訪韓朝邊境的非軍事區（DMZ）。