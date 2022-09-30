英國「迷你預算」爭議持續　拖累保守黨民調大幅落後工黨

英國首相卓慧思（Liz Truss）日前推出「迷你預算」，但卻導致外界對當地經濟前景感到憂慮，英鎊表現下滑，英倫銀行出手介入，甚至國際貨幣基金組織（IMF）亦作出警告。卓慧思雖然強調政府有必要作出迅速而艱難的決定，惟有關言論仍不足以「降溫」，連累執政保守黨在民意調查遠遠落後在野工黨。



卓慧思9月29日接受英國廣播公司（BBC）訪問，被問到有否預計到她的「迷你預算」可能導致英鎊急挫時，稱政府有必要為了推動經濟增長而採取迅速行動，令國家向前邁進及應對通脹情況，當然此舉意味需要作出具爭議和困難的決定。

有聽眾問卓慧思會否為該預算的爭議而感到羞愧，她強調大家在冬季可能面對能源價格和通脹持續，以及經濟增長放緩，因此政府才採取行動，確保民眾不會負擔昂貴的能源費用。

當地傳媒之後報道，卓慧思與財相關浩霆（Kwasi Kwarteng）30日會與財政部預算責任辦公室（Office for Budget Responsibility, OBR）負責人會面，就迷你預算的內容的爭議穩定市場情緒。

卓慧思即使向公眾解畫，但外界對保守黨的信心似乎趨向負面。當地多個民意調查都顯示，保守黨的支持度都落後於工黨，其中在YouGov和《泰晤士報》的民調更顯示，工黨大幅領先保守黨33個百分點；有網站根據有關民調推算，如果即時舉行大選，保守黨會喪失超過300個議席，工黨則以346席成為第一大黨。