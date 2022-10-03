諾貝爾獎項的爭議　讓得獎者的「終身榮譽」褪色

一年一度的諾貝爾獎即將舉行，不知道讀者會否在意，會是誰獲獎呢？諾貝爾獎被普遍認為是在頒獎領域內最有聲望的獎項，得獎者都有着一輩子的榮耀。不過亦因此諾貝爾獎充滿爭議，以致今天再說諾貝爾獎已略見失色。



諾貝爾獎最具爭議的，莫過於文學與和平獎。受言語限制的關係，文學獎獲獎者大部分都是歐洲人，把非歐洲語系的獲獎者作品加起來都沒有說英語的來得多。

這個問題包括諾貝爾頒獎委員會也得承認，2019年頒獎委員會主席奧爾森（Anders Olsson）在頒獎前表示，諾貝爾的文學獎太以歐洲為中心，需要放眼世界。儘管當年獲獎的同樣是歐洲人，而且是兩位（Olga Tokarczuk，波蘭人；Peter Handke，奧地利）。

圖為2021年6月20日，紐約在一個活動場合上，展示着諾貝爾獎牌。（AP）

2017年瑞典學院的性醜聞也是打擊諾貝爾文學獎聲譽的一次重大事件，學院院士卡佛洛斯登松（Katarina Frostenson）的丈夫阿爾諾（Jean-Claude Arnault）干犯強姦罪，而學院未有即時驅逐佛洛斯登松讓事件發酵，最終導致學院不得不暫停2018年的頒獎，當年的文學獎結果由新學院文學獎代替。

至於和平獎更是如此，和平獎的概念往往被指受到政治因素影響，而部分甚至可以說找不到與「和平」有關，成為最大爭議的獎項。其中最具爭議的，莫過於2009年獲獎的美國前總統奧巴馬（Barack Obama），奧巴馬上任未滿一年，美國仍在中東有軍事行動，被批評完全不值得獲得如此榮譽獎項。

至於其他的，還有美國前總統卡特（Jimmy Carter）和前副總統戈爾（Al Gore），兩人與奧巴馬被揶揄為「反小布殊三大獎」。

圖為2009年，美國時任總統奧巴馬獲諾貝爾和平獎，成為最受爭議的獲獎之一。（AP）

至於其他獎項，雖然因主要以學術成就為主，爭議未至於上述的兩項那麼大，但仍然不時受到批評。因一些科學成就往往不是一個人「突然發明」出來，而是經前人的努力建立基礎，才成功讓後人從中找到突破，成就更偉大的發現。

如2018年諾貝爾生理學或醫學獎，以癌症免疫療法獲獎的本庶佑和艾利森（James Patrick Allison）並非唯一發現相關免疫療法的科學家，對發現相關蛋白質，有着同等貢獻的美國華裔免疫學家陳列平卻未有獲獎。