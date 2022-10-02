諾貝爾獎3日起頒發　回顧獎項趣聞軼事　不設數學獎竟惹離奇揣測

2022年諾貝爾獎10月3日至10日陸續頒發，這個著名獎項有逾百年歷史，外界對創辦人瑞典發明家諾貝爾（Alfred Nobel）為何沒設立數學獎眾說紛紜，其中最著名傳聞當屬其老婆紅杏出牆，但諾貝爾一生未婚，也無記錄顯示他曾與數學家結怨。除諾貝爾外，在這個獎項漫長歷史上，不少獲獎者也留下別開生面的故事。



諾貝爾獎沒有設數學獎是周所周知的事，但為何不設數學獎，坊間猜測各有不同。許多教師會在課堂分享其中一個可能的原因，就是諾貝爾的妻子與一名著名數學家有染，由於擔心情敵獲獎，諾貝爾在遺囑中規定不應設立諾貝爾數學獎。

雖然這個故事很吸引人，但事實上諾貝爾終身未婚。

那麼為何沒有數學獎？更世俗的原因可能是諾貝爾對數學沒那麼大興趣。諾貝爾獎是獻給在諾貝爾感興趣的科目上、對人類做出最大貢獻的人。諾貝爾對物理、化學、醫學、文學與和平更感興趣。

圖為2022年諾貝爾獎宣傳圖片。（Facebook@nobelprize）

另一種說法是由於瑞典數學家米塔格—列弗勒（Gösta Mittag-Leffler）說服當時的國王奧斯卡二世（King Oscar II）為整個歐洲的各個數學家設立獎項，同是瑞典人的諾貝爾不想與國王競爭，於是創立其他科目的獎項。

自1901年創立的諾貝爾獎，至今已頒發出609個獎項，得獎人數或機構數目合共達到975個。以下是其他關於獎項的趣聞：

誰人被迫拒絕諾貝爾獎

有4名獲獎者曾被迫拒絕領取諾貝爾獎。

來自德國的庫恩（Richard Kuhn）、布特南特（Adolf Butenandt）和多馬克（Gerhard Domagk）遭德國納粹領袖希特拉（Adolf Hitler）禁止領取獎項。他們都能在之後的日子接受諾貝爾獎證書和獎章，但沒有獎金。

還有1人是帕斯捷爾納克（Boris Pasternak），他在前蘇聯的脅迫下放棄諾貝爾文學獎。

邱吉爾獲頒1953年的諾貝爾文學獎（諾貝爾獎網站截圖）

邱吉爾獲頒文學獎而非和平獎

很多人以為二戰時期的英國首相邱吉爾（Winston Churchill）獲得諾貝爾和平獎，但其實他是獲得1953年的諾貝爾文學獎。

邱吉爾大半生從政，一生也出過43本書。

在1945年至1953年間，邱吉爾獲提名諾貝爾文學獎21次，諾貝爾和平獎2次。