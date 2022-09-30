中國：太平洋島國不應成為大國博弈的棋子

美國政府9月28日至29日在白宮與太平洋島國領袖舉行峰會。中國外交部發言人毛寧30日稱，中方認為太平洋島國不應成為大國博弈的棋子。



美國29日在峰會上承諾在未來10年內向太平洋島國額外提供8.1億美元的援助，當中1.3億美元援助會用來減輕氣候變化對島國造成的影響。

毛寧30日主持中國外交部例行記者會。有記者提及美國會向太平洋島國提供資金，並表示美國和世界的安全取決於太平洋國家。記者要求中方作出評論。

毛寧回應指，中方注意到美國強調要致力於加強在太平洋地區的存在，而中方對於有意願的國家，加強與島國的正常交往合作持開放態度。

她說中方希望美方能真心實意地為太平洋島國應對氣候變化、實現發展振興提供支持，而不是以合作為名搞地緣政治博弈，更不應把陣營對抗複製到太平洋島國。

她表示，中國也很重視發展與太平洋島國的關係，但是中方發展與太平洋島國的關係，始終堅持大小國家一律平等，充分尊重島國的主權和意願。她指中國與島國的合作是公開透明、光明磊落的，不附加政治條件，也不做強加於人的事情，更不針對任何第三方，所以中國和島國的合作也是得到島國的真誠歡迎，經得起時間和歷史的檢驗，中國不會以合作為名搞地緣政治博弈。