俄烏局勢｜澤連斯基要求加快申請入北約　白宮：應其他時間進行

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）要求加快申請入北約（NATO）後，美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）9月30日表示，接受烏克蘭加入北約的程序應在其他時間進行。



沙利文30日會見傳媒期間稱，烏克蘭加入北約的進程應在另外的時間進行，因為「我們的觀點是，我們支持烏克蘭的最佳方式，是通過對烏克蘭實際上的實地支持。」

俄羅斯9月30日吞併烏克蘭4個地區之後，歐盟、北約及美國等都表明不會承認莫斯科的決定。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）表示，正加快申請成為北約（NATO）的一份子，同時揚言，只要普京（Vladimir Putin）仍是俄羅斯總統，就不會與俄羅斯談判。

對於烏克蘭加快申請加入北約的決定，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）表示，成員國領袖支持烏克蘭選擇自己的道路和決定希望參與哪種安全協議的權利，但強調是否接納對方加盟，仍需要30個成員國的一致支持。

斯托爾滕貝格認為，烏克蘭部隊假如避免在俄羅斯吞併的地區作戰，就等於向俄羅斯的核威脅低頭。他警告，俄羅斯決定侵佔更多領土，是開戰以來的最嚴重升溫情況。

歐盟及七國集團（G7）則發表聲明，譴責俄羅斯非法侵佔烏克蘭四個地區，指莫斯科任意損害以基於規則的國際秩序，以及嚴重侵犯烏克蘭獨立、主權和領土完整的基本權利，以及聯合國憲章和國際法彰顯的核心價值。他們重申永遠不會承認這些吞併及虛假「公投」的結果，同時會進一步制裁俄羅斯人士和組織，為支持侵犯國際法付出經濟代價。