韓分析朝射導彈或反制反潛聯演　美國印太司令將訪日韓

韓國軍方10月1日表示，朝鮮向東海地區發射2枚短程彈道導彈，是本周內第4次，同時今年內的第22次。韓媒引述分析稱，朝鮮此舉是針對韓美日反潛演習。



韓聯社1日引述韓國聯合參謀本部（JCS）消息報道，根據部門觀測，朝鮮約上午6時45分至7時3分左右從平壤順安一帶朝向東部海域發射2枚短程彈道導彈，韓美目前正收集具體數據。

韓聯參在聲明中表示，韓方予以強烈譴責，敦促朝鮮停止試射彈道導彈。

報道引述分析稱，朝鮮這次試射可能是針對韓美日反潛演習，也有分析認為，由於10月1日是韓國國軍日，朝鮮可能是針對相關紀念活動而發起挑釁。

根據韓聯參初步研究，導彈射程約350公里，射高是約30公里，飛行速度為6馬赫左右。 由於射高僅30公里，韓軍初步認為，這次發射的導彈是KN-23導彈的可能不大。KN-23被稱為朝版伊斯坎德爾導彈。

美軍印太司令部則表示，美軍知悉朝鮮試射2枚彈道導彈，評估不會對美國人員、領土或盟國構成立即威脅。

日本共同社引述消息稱，朝鮮試射導彈之際，美國印太司令阿奎利諾（John Aquilino）正安排下週前往日本和韓國會見政府和軍方官員。

韓國提到，除了今次，朝鮮分別在9月25、28及29日曾進行挑釁行為。而美、日、韓三國在9月30日舉行反潛聯合演習，加強應對朝鮮潛艇威脅的能力。

日本亦公布朝鮮試射導彈的消息。日本放送協會（NHK）報道，日本海上保安廳表示，在當地時間早上7時左右接獲防衛省通報，稱朝鮮可能發射彈道導彈，呼籲附近航行船隻注意情況。報道引述多名日本政府消息人士指，導彈並沒有落入日本專屬經濟水域內。

另外美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）29日訪問韓國時，曾到非軍事區視察，期間指責朝鮮發射導彈是挑釁行為，並重申美國協防韓國的堅定承諾。