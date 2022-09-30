賀錦麗批評朝鮮是「殘酷的獨裁政權」　指責試射彈道顯然在挑釁

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）日前訪問韓朝非軍事區，強烈批評朝鮮「殘酷獨裁」。指責朝鮮發射導彈是挑釁行為，並重申美國協防韓國的堅定承諾。在她離開韓國後數小時，朝鮮又向朝鮮半島東部海域發射了一枚不明彈道導彈。



美國副總統賀錦麗9月29日訪問韓朝非軍事區，對朝鮮發出了強烈批評。她說，朝鮮是一個「殘酷獨裁」、推行非法武器計劃並猖獗地侵犯人權的國家，並重申美國協防韓國的堅定承諾。當天，朝鮮連續第二天發射彈道導彈。

賀錦麗是首位訪問韓朝非軍事區的拜登政府高官。她指出，這個守衛森嚴的邊境地區，反映出韓朝在1950年至1953年的戰爭後走上了「截然不同的道路」。

「在朝鮮，我們看到了殘酷的獨裁政權、猖獗的人權侵犯行為，以及威脅著和平與穩定的非法武器計劃。美國和世界尋求的是一個穩定與和平、朝鮮不再是威脅的朝鮮半島。」

此前一天，朝鮮發射了射兩枚短程彈道導彈。韓國也越來越擔心，朝鮮可能準備進行第七次核試驗。賀錦麗指責朝鮮射彈「顯然是挑釁」，並表示「美國協防韓國的承諾堅定不移。」

賀錦麗在29日離開韓國後數小時，朝鮮又向朝鮮半島東部海域發射兩枚短程彈道導彈，是5天內的第三次。這兩枚導彈似乎落在日本專屬經濟區外。日本防長濱田靖一表示，今年以來朝鮮頻頻試射彈道，對日本、區域和國際社會的和平與安全構成了威脅，是「絕對不可接受」的行為。

韓聯社分析指出，朝鮮此次武力示威可能是針對賀錦麗訪問韓朝非軍事區，以及韓美9月26日至29日在朝鮮半島東部海域實施的聯合海上演習。此外，韓美日也定]9月30日舉行反潛聯演，是三國時隔五年再度舉行聯合演習。

賀錦麗此行也與韓國總統尹錫悅舉行了會談。尹錫悅說，韓美同盟正從軍事同盟昇華為經濟與技術同盟，並已跨越朝鮮半島，發展成為全球級別的同盟。尹錫悅又稱韓美同盟是守護韓國國民自由、安全和繁榮的堅實根基，將繼續推動同盟關係更上一層樓。