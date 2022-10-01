尼加拉瓜宣布與荷蘭斷交　「嬲嬲豬」原因竟是這個？

中美洲國家尼加拉瓜（Nicaragua）9月30日宣布與荷蘭斷交，馬那瓜（Managua）政府做出這個決定，其中一個原因是荷蘭拒絕履行承諾來出資為尼加拉瓜興建一間醫院。



尼加拉瓜總統奧爾特加（Daniel Ortega）得悉荷蘭拒絕為尼加拉瓜出資興建醫院後，於9月30日批評荷蘭。他指荷蘭駐中美洲大使皮雷納（Christine Pirenne）9月29日到訪尼加拉瓜時，表示荷蘭不會履行多年前的承諾、即出資興建醫院。

奧爾特加批評：「這名大使（皮雷納）對尼加拉瓜人說話時（的態度），就像尼加拉瓜是荷蘭的殖民地那樣。」他稱不尊重尼加拉瓜人民和家園的人不應再次在尼加拉瓜出現，而尼加拉瓜也不想與這個干涉主義政府保持關係。

尼加拉瓜外交部9月30日發聲明指：「尼加拉瓜多次面對荷蘭的干預、干涉主義和新殖民主義立場，（荷蘭）以威脅和暫停公益事業來冒犯尼加拉瓜。尼加拉瓜向該國政府通報，我們立即終止外交關係的決定。」

尼加拉瓜9月30日也表示，政府會拒絕新任美國大使羅德里格斯（Hugo Rodriguez）入境，因為對方持「干預」的態度。