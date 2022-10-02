印度最高法院裁決：婦女不論已婚或未婚都有墮胎權

印度最高法院9月29日裁定，所有女性，無論婚姻狀況如何，都可在懷孕後24週內墮胎。此前，根據印度的墮胎法，已婚婦女可在懷孕後24週內進行墮胎，而單身女子則被限制在懷孕20週內。最新的裁決讓「懷孕24週期限」適用於所有女性。



法院是對於經修訂後的2021年「醫療終止懷孕法」（Medical Termination of Pregnancy Act）作出澄清，並針對未婚及單身女子是否和已婚婦女同樣有墮胎權，做出裁決。

經修訂的「醫療終止懷孕法」仍禁止進行合意性行為並懷孕的未婚婦女墮胎。裁決書稱，法例將單身女子排除在外，這樣是違憲的。文中指出，婦女的婚姻狀況，不能成為剝奪她終止意外懷孕權利的理由。

印度1971年已將墮胎合法化，但因該國重男輕女情況嚴重、女胎被流掉的情況普遍，政府對人工流產嚴格規管。（Getty Images）

保護單身女子、婚內強姦受害人

印度1971年「醫療終止懷孕法」列明僅已婚婦女、因姦成孕或母體有生命危險的情況下才可合法墮胎。由於印度重男輕女情況嚴重，每年有數以百萬計被流掉的都是女胎，政府對墮胎嚴格規管。

「醫療終止懷孕法」2021年經修訂，在特定懷孕週數可合法墮胎的合資格人士包括：強姦受害者、未成年人士、有精神障礙者、懷胎存在重大異常者以及懷孕期間婚姻狀況發生變化的已婚婦女。但這次修訂，並未納入單身女性。

裁決書也指出，在經修訂的法條項下，強姦的定義也將包括丈夫的性侵犯。印度仍未將婚內強姦刑事化。現行刑法規定，只要妻子不是未成年人士，丈夫與妻子發生的性行為都不是性侵。

墮胎：美國最高法院2022年6月24日推翻保障女性墮胎權的「羅訴韋德案」裁決。圖為2022年6月27日，支持女性擁有墮胎權的人士在洛杉磯集會，抗議最高法院的裁決。（AP）

墮胎權在世界各地一直都是一個有爭議的問題，尤其是在美國最高法院6月推翻了1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）的歷史性裁決後。此後該國女性墮胎權不再受憲法保障，而是交由各州立法機關與選民決定。

印度最高法院律師農迪（Karuna Nundy）稱：「在國際上，判決相互影響——這是一個具有里程碑意義的判決，因它承認女性對自己的身體和生育自由的權利，無論政府和立法機構會怎麼說。」