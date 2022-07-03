離譜的開端：因姦成孕美國女童面臨犯法　需尋求跨州墮胎

美國最高法院6月24日推翻保障女性墮胎權的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）裁決後，混亂與痛苦隨之而來。美媒7月1日稱，俄亥俄州（Ohio）一名因姦成孕的10歲女童因此須舟車勞頓地跨州尋求墮胎服務，但協助她的人仍面臨被起訴的風險。



在最高法院公布新裁決後，俄亥俄州禁止懷孕6週以上的婦女墮胎。美國《新聞周刊》7月2日引述《印第安納波利斯星報 》（The Indianapolis Star）7月1日的報道稱，新法生效後，俄亥俄州一名因姦成孕的10歲女童尋求墮胎服務，但她發現有孕時胎兒已6週3天大，因此無法在該州合法墮胎。

墮胎：美國最高法院2022年6月24日推翻保障女性墮胎權的「羅訴韋德案」裁決，多州隨即嚴格限制墮胎。圖為2022年7月2日，美國支持墮胎權的人士在堪薩斯城上街抗議法院的新裁決。（AP）

倘被迫產子 勢成二度傷害

即使是照理更熟悉自己身體、性知識更豐富的成年婦女，也未必人人都能在懷孕6週前發現懷孕，這名年幼的女孩更有可能忽略身體上的變化。

倘若她被迫將孩子生下來，她和家人都必將承受更多心理創傷。即使她有家人協助撫養孩子，如此年輕便成為媽媽，未來的路也一定不會好走。

俄亥俄州一名負責治療受虐兒童的醫生於是聯絡印第安納州（Indiana）印第安納波利斯（Indianapolis）的婦產科醫生伯納德（Caitlin Bernard），稱希望她能協助女童進行墮胎手術。

印第安納州與俄亥俄州接壤，但女童也有可能須花上3小時以上的車程才可抵達目的地求醫。她本來已因性侵身心受傷，還要一路顛簸，這對她的身體和精神健康更不利。

她即使成功在印第安納州墮胎，她身邊的人也有機會面臨嚴重後果。印第安納州目前仍未按照最高法院的新裁決來收緊墮胎法，但當地議員正推動政府實施新墮胎限制，因此協助這名女童墮胎的醫護人員，以及協助她抵達印第安納州的人士，或會被起訴。