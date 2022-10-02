白金漢宮：英王查理斯三世缺席今屆聯合國氣候變化大會

英國白金漢宮（Buckingham Palace）10月1日表示，英王查理斯三世（Prince Charles III）不會在11月到埃及沙姆沙伊赫（Sharm el Sheikh）出席第27屆聯合國氣候變化大會（COP27）。



天空新聞（Sky News）報道，外界猜測本身非常關注環保問題的查理斯三世或以出席COP27作為繼位後的首次外訪，不過白金漢宮消息人士透露，有關決定是經過諮詢後而作出，否認是首相卓慧思（Liz Truss）提出的要求。

查理斯三世擔任王儲時，一直致力於關於環保議題，並曾多次出席聯合國氣候會議，包括在去年於蘇格蘭格拉斯哥的COP26開幕禮上發表重要講話。不過他繼位後，承認自己的角色與以前不同，因此他是否出席COP27或成為政府及王室內部的爭論重點。

有聲音認為，部分人仍視氣候變化是政治問題，而身為英國君主則需要一直保持中立，認為查理斯三世COP27出席或不恰當。消息指，當局仍討論是否安排他以其他方式支持會議。

另外白金漢宮同日公開首張查理斯三世、王后卡米拉（Camilla, Queen Consort）與威爾斯親王威廉（William, Prince of Wales）及王妃凱特（Catherine, Princess of Wales）的首長官方照片，報道指照片在9月18日拍攝，即是英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的國葬前一天，照片反映威廉王子夫婦對父王的支持。