白金漢宮：英王查理斯三世缺席今屆聯合國氣候變化大會

撰文：張子傑
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英國白金漢宮（Buckingham Palace）10月1日表示，英王查理斯三世（Prince Charles III）不會在11月到埃及沙姆沙伊赫（Sharm el Sheikh）出席第27屆聯合國氣候變化大會（COP27）。

天空新聞（Sky News）報道，外界猜測本身非常關注環保問題的查理斯三世或以出席COP27作為繼位後的首次外訪，不過白金漢宮消息人士透露，有關決定是經過諮詢後而作出，否認是首相卓慧思（Liz Truss）提出的要求。

查理斯三世擔任王儲時，一直致力於關於環保議題，並曾多次出席聯合國氣候會議，包括在去年於蘇格蘭格拉斯哥的COP26開幕禮上發表重要講話。不過他繼位後，承認自己的角色與以前不同，因此他是否出席COP27或成為政府及王室內部的爭論重點。

有聲音認為，部分人仍視氣候變化是政治問題，而身為英國君主則需要一直保持中立，認為查理斯三世COP27出席或不恰當。消息指，當局仍討論是否安排他以其他方式支持會議。

另外白金漢宮同日公開首張查理斯三世、王后卡米拉（Camilla, Queen Consort）與威爾斯親王威廉（William, Prince of Wales）及王妃凱特（Catherine, Princess of Wales）的首長官方照片，報道指照片在9月18日拍攝，即是英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的國葬前一天，照片反映威廉王子夫婦對父王的支持。

白金漢宮10月1日公開首張英王查理斯三世伉儷與威爾斯親王威廉夫婦的兩代同堂官方照片。（Chris Jackson/Buckingham Palace via AP）
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