首批英王查理斯三世頭像硬幣2022年底前開始流通

英媒9月30日公布首批英王查理斯三世（King Charles III）頭像硬幣的照片。新的50便士硬幣會2022年年底前開始流通。



英國廣播公司（BBC）30日稱，新推出的英王查理斯三世頭像硬幣包括面值50便士的硬幣、以及面值5英鎊的紀念幣。報道指，皇家造幣廠（The Royal Mint）下週初開始發售紀念幣。

兩款硬幣上的查理斯三世頭像由英國雕塑家詹寧斯（Martin Jennings）設計。查理斯三世已親自批准這頭像。

英王查理斯三世：圖為2022年9月29日，英國新推出的兩枚英王查理斯三世頭像硬幣的背面，左面是面值50便士的硬幣，右邊是面值5英鎊的紀念幣。這兩枚硬幣的背面充滿紀念英女王的元素。（AP）

頭像顯示英王的側面。按照傳統，新君主在硬幣上的頭像應和前任君主的頭像朝相反方向，因此查理斯三世的頭像面向左邊。查理斯三世的頭像和之前的英王一樣沒戴王冠，但英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的頭像有戴王冠。

新英王查理斯三世頭像硬幣的背面充滿紀念英女王的元素。5英鎊紀念幣的背面展示英女王的兩個頭像，當中一個是她年輕時的樣貌，另一個是她年長時的樣貌。50便士硬幣背面的設計，與1953年為紀念英女王加冕而鑄造的硬幣背面設計一樣。

英女王頭像硬幣會與查理斯三世頭像硬幣一起流通，直到它們受損並須被替換時。