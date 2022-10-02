俄烏局勢｜俄軍失守烏東重鎮利曼　車臣領袖籲用低當量核武

烏克蘭部隊反攻俄軍取得重大進展，在東部頓涅茨克（Donetsk）成功推進並包圍戰略重鎮利曼市（Lyman），令俄軍宣布撤出當地。俄羅斯車臣共和國行政長官卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）10月1日呼籲莫斯科考慮使用低當量核武。



卡德羅夫在Telegram上發文批評俄軍指揮官10月1日放棄了烏東城鎮利曼市。他寫道：「在我個人看來，應該採取更嚴厲的措施，甚至在邊境地區宣布戒嚴，及使用低當量（low-yield）核武器。」

烏克蘭軍東部部隊發言人Serhiy Cherevatyi於10月1日稱，烏軍已包圍利曼的俄羅斯軍隊，並重奪利曼周圍的定居點。他指資料顯示利曼本來約有5,000至5,500名俄軍，但目前人數減少，因很多俄軍戰死或受傷。

普京9月21日發表講話，除了談到俄羅斯啟動「局部動員」，將徵召預備役軍人入伍，又批評西方「核勒索」（nuclear blackmail），威脅對俄羅斯使用大規模殺傷力武器，稱俄羅斯將使用一切可用的手段。俄羅斯前總統、聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）更稱，俄羅斯有權在必要時使用核武器。