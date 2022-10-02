印尼足球賽球迷騷亂　現場影片還原慘況　警方：彷如無政府狀態

印尼一場甲組足球聯賽10月1日發生球迷騷亂事件，警方為控制人群向球場及看台施放催淚彈引起恐慌，導致人踩人，最少174人喪生、逾300人受傷送院。根據目擊者所拍片段，人們在球場出口逃生時情況非常混亂，人們互相推擠，尖叫聲響徹球場。



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事發後，印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）在視像講話中下令印尼足總暫停該國甲組足球聯賽的所有比賽，直到對比賽調查結束為止。

印尼政府就此事道歉，並承諾調查。印尼青年事務及體育部長Zainudin Amali對《羅盤報》（Kompas）：「我們對此事件致歉……這是令人遺憾的事件。」

賽會負責人對事件感到非常遺憾和擔憂，並表達慰問，宣布取消本週餘下比賽。印尼足總亦證實，阿雷馬在球季餘下賽事禁止在主場作賽，以及即時派員到當地調查原因。

▼從現場影片可見，警方為驅趕滋事球迷發射催淚彈後，現場煙霧彌漫。部份球迷為躲避警察追趕，爬上分隔看台與球場的圍欄。球迷在警察驅趕下，同一時間向同一個方向奔跑，疑是球場出口位置。亦是從此時開始，其他人都開始爭相逃離球場。過程中有人吸入氣體窒息倒下，被從後跑來的人踩踏。

scary visuals after football match in Indonesia, 127 died, more than 100 injured, this is so sad, sending prayers to the family of the deceased#kanjuruhan #AremavsPersebaya #indonesia pic.twitter.com/kfXkSE8gqc — Rahil... (@irahil07) October 2, 2022

事件發生於10月1日晚上晚上8時，在印尼東爪哇瑪瑯市（Malang）的坎朱盧漢球場（Kanjuruhan Stadium）舉行的一場球賽出事。主場的阿雷馬（Arema FC）與帕爾斯巴亞（Persebaya Surabaya）上演東爪哇「打吡」，阿雷馬一度由落後兩球追成二比二平手，但在下半場再失守，最終以二比三落敗。有報道指阿雷馬從未試過輸得這麼慘。

印尼傳媒指，大批阿雷馬的球迷不滿賽果，在賽事結束後從看台衝落球場表達不滿，並與警方及印尼軍方人員爆發衝突，並向他們擲雜物。

東爪哇警長Nico Afinta稱，警員曾嘗試勸籲阿雷馬的球迷返回看台，但他們無視勸告：

我們不知道為何人們變成處於『無政府狀態』的模樣，他們最終連警察都襲擊，於是警方向群眾發射催淚彈。 東爪哇警長Nico Afinta

Nico Afinta稱，球場的10號閘門出入口發生人們推撞的情況。當時兩隊數以百計的支持者為躲避催淚氣體，爭先恐後地衝向閘門，但有些人因吸入氣體窒息，又有一些人被踩踏。數以百計的人被送往鄰近的醫院，但當中很多人在送院途中已死去。

一位球迷在Twitter上發布影片，顯示閘口附近有球迷、婦女和兒童一起企圖逃離球場，片中錄得出口附近有人尖叫。

印尼法律和安全事務協調部長馬福（Menko Polhukam）2日於Instagram發文稱，出事時球場內有人數過多的情況。

▼從現場影片可見，警方為驅趕滋事球迷揮動棍棒追打，亦出動拳腳將他們趕離球場。

英媒發布一名目擊者所拍的現場影片，顯示球迷與警方發生衝突，警方發射催淚彈試圖控制場面，不過卻造成反效果，導致陷入恐慌的人們爭先恐後地衝往球場出口。

現場有多人吸入氣體後出現呼吸困難，亦有多人失足倒在地上，遭其他人踩中。

網上流傳的片段見到，有球迷為了逃避催淚彈的煙霧，紛紛嘗試攀越看台上的鐵絲網。當地電視台播放的片段顯示，似乎已失去知覺的球迷被抬出體育場。在球場外，支持者和警察發生更多衝突，社交媒體上流傳的影片和照片顯示警車被燒毀。

網上亦有片段顯示球場附近的醫院走廊放滿遇難者遺體，而且醫療設備無法應付大量傷者，預計死亡人數可能進一步增加。