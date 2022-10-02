印尼球場人踩人增至174人死　警方失誤釀足球史上第三最致命慘劇

印尼一場甲組足球聯賽因球迷騷亂引發人踩人，最初公布至少127人死亡，遇難人數隨後增至174人，成為足球史上其中一宗傷亡最慘重球場慘劇。

為何傷亡人數如此慘重？《印度時報》初步歸納出三大原因：當地足球狂熱、流氓球迷、警方失誤，當中後者錯判形勢最為致命。



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印尼球場人踩人慘劇，增至174人死亡。（美聯社）

10月1日（周六）晚上，印尼甲組聯賽上演東爪哇「打吡」大戰，主場球隊阿雷馬（Arema FC）迎戰帕爾斯巴亞（Persebaya Surabaya），阿雷馬一度由落後兩球追成2：2，但下半場再失守，終以2：3敗陣。

這是阿雷馬逾20年來首次敗予同市宿敵，氣難下的阿雷馬球迷，賽後從看台衝入球場表達不滿，並與警方及軍方人員爆發衝突，向他們投擲雜物。當局隨即發射催淚彈嘗試驅散球迷，卻造成反效果，不止引發眾人恐慌，多人吸入氣體後呼吸困難，部分失足倒地，混亂中遭其他人踩中。

Penembakan gas air mata salah satu penyebab puluhan jiwa tewas di stadion kanjuruhan. STOP KOMPETISI ATAS DASAR KEMANUSIAAN! Cc @jokowi @Kiyai_MarufAmin pic.twitter.com/O5kgtSbgK7 — Instagram @akmalmarhali20 (@akmalmarhali) October 1, 2022

印尼球場慘劇：

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警方錯判形勢引發慘劇

從現場相關片段可見，大量球迷為逃避吸入催淚彈，跑向其中一個閘門。場內有人窒息，有人被踩，東爪哇警方首長阿芬達（Nico Afinta）周日發聲明指出，「34人在球場內死亡，其餘在醫院內喪生。」大部分遇難者均是被踩死，並將事件定性為「球迷暴亂」，當中有兩名警員死亡。

即使如此，《印度時報》認為今次慘劇警方責無旁貸。足球是印尼最受歡迎運動，每逢頂級聯賽敵對球隊對壘，必定會坐滿球迷。然而當地流氓球迷問題嚴重，警方沒有解決核心所在，只管鐵腕管治，今次在人流密集的足球場短時間內施放大量催淚彈，錯誤判斷形勢，導致慘劇發生。

印尼政府為事件致歉，承諾會徹查，體育及青年部長阿馬利（Zainudin Amali）指出，會全面檢討球場安全問題，不排除禁止球迷入場觀戰。印尼本周餘下足球比賽已取消，印尼足總證實阿雷馬今季餘下賽事禁止主場作賽。

足球史上曾有不少傷亡慘重的慘劇，唯大部分年代較久遠，最嚴重一次是1964年秘魯主場對阿根廷的奧運外圍賽，那次人踩人事件導致328人死亡、1000人受傷。1982年歐洲盃賽冠軍盃莫斯科斯巴達對荷蘭球隊哈勒姆（Haarlem）因樓梯倒塌導致多人死亡，官方數字是66人，唯及後有當地報章指死者高達340人。