丹麥能源署稱北溪1號及2號已停止泄漏

連接俄羅斯至德國的北溪（Nord Stream）1及2號天然氣管道日前傳出爆炸，泄漏大量甲烷後，丹麥能源署當地時間2日表示，北溪1號天然氣管道位於波羅的海的受損位置已停止泄漏氣體，壓力穩定。



估計在不久之後，將可就事件進行調查，看看管道受損範圍有多大，以調查事故起因。

此前美聯社1日報道，丹麥能源署在Twitter表示，當局接獲營運商的報告，指北溪2號的壓力似乎已經穩定，顯示管道內的漏氣情況已經停止。

目前未知北溪天然氣管道爆炸的原因，俄羅斯指控西方國家的破壞行為，但歐盟及美國都否認，美國總統拜登（Joe Biden）9月30日指，俄羅斯故意散播不實消息和謊言，稱華府會與盟友調查。

德國內政部長費澤爾（Nancy Faeser）接受《星期日圖片報》（Bild am Sonntag）訪問時稱，柏林方面會根據歐盟法律，與丹麥及瑞典海軍、警方及情報部門專家攜手調查事件。她同時提到，德國警方與鄰國協調，加強在北海及波羅的海巡邏。

北溪爆炸：在丹麥軍方提供的這張照片中，可以看到2022年9月29日在波羅的海北溪管道天然氣泄漏點上方水域的海浪波動。（AP）

數天之間 4處泄漏

丹麥能源署此前證實，26日丹麥附近水域的北溪2號管道發現1個泄漏點，之後北溪1號管道又發現2個泄漏點，分別位於丹麥和瑞典附近水域。這些泄漏點都位於國際水域。9月29日瑞典發現管道出現第4處泄漏點。

瑞典電視台報道稱，瑞典和丹麥的測量站在「北溪」天然氣管道泄漏區域都錄得強烈的水下爆炸。第一次爆炸由地震學家在26日於丹麥博恩霍爾姆島（Bornholm）東南部錄得，第二次更強的爆炸發生在博恩霍爾姆島東北部，時間是同日晚上，相當於黎克特制2.3級地震。丹麥、挪威及芬蘭的地震台站都錄得這次震動。