北溪天然氣管道發現第4處泄漏

《瑞典日報》（Svenska Dagbladet）9月29日稱，瑞典海岸警衛隊發現「北溪」（Nord Stream）天然氣管道第4處泄漏點，位於瑞典以南。



丹麥能源署此前證實，26日丹麥附近水域的「北溪二號」管道發現1個泄漏點，之後「北溪一號」管道又發現2個泄漏點，分別位於丹麥和瑞典附近水域。這些泄漏點都位於國際水域。

瑞典電視台報道稱，瑞典和丹麥的測量站在「北溪」天然氣管道泄漏區域都錄得強烈的水下爆炸。第一次爆炸由地震學家在26日於丹麥博恩霍爾姆島（Bornholm）東南部錄得，第二次更強的爆炸發生在博恩霍爾姆島東北部，時間是同日晚上，相當於黎克特制2.3級地震。丹麥、挪威及芬蘭的地震台站都錄得這次震動。

俄羅斯衛星通訊社中文網29日報道，俄國家杜馬能源委員會主席、俄天然氣協會主席扎瓦利內（Pavel Zavalny）稱，「北溪」管道維修可以通過兩種方法進行，但因為技術層面的困難，工程期可能至少要半年到一年。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）9月29日稱，北溪」天然氣管道發生泄漏的地點，位於美國情報機構所控制的區域。