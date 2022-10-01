北溪爆炸｜管道受損評估將開始　美媒：爆炸威力相當於500公斤TNT

俄羅斯向歐洲出口天然氣的兩條天然氣管道受襲，西方國家與俄羅斯繼續互相指控是對方所為。另一方面管道營運商稱將在條件許可下開始評估管道受損情況。



俄羅斯總統普京9月30日就兼併烏克蘭4地區發表演說時稱：「盎格魯-撒克遜人已經不滿足於制裁，而是轉向破壞。針對沿波羅的海海底鋪設的『北溪』國際天然氣管線組織的爆炸，事實上是開始了摧毀整個歐洲的能源基礎設施」。

俄羅斯聯邦對外情報局局長納雷什金表示，「北溪」管道爆炸是國際恐怖襲擊，俄方有證據表明西方是幕後黑手，儘管其試圖掩蓋真正的組織者和實施者。他補充道：「我方已經掌握一些材料表明，在組織並實施這一恐怖襲擊時，西方是留下一些痕跡的。」

《華爾街日報》援引多位歐洲高級官員的消息指出，西方國家幾乎並不懷疑「北溪」事件是俄羅斯所為，但北約成員國9月28日在會談中「沒有新的證據就不想在公開聲明中提及本國的嫌疑」。

北溪天然氣管道：2022年9月27日，丹麥博恩霍爾姆島（Bornholm）對開海域出現亂流，當局指事件可能與海底的天然氣管道泄漏事件有關。（Danish Defence Command via AP）

數天之間 4處泄漏

丹麥能源署此前證實，26日丹麥附近水域的「北溪二號」管道發現1個泄漏點，之後「北溪一號」管道又發現2個泄漏點，分別位於丹麥和瑞典附近水域。這些泄漏點都位於國際水域。9月29日瑞典發現管道出現第4處泄漏點。

瑞典電視台報道稱，瑞典和丹麥的測量站在「北溪」天然氣管道泄漏區域都錄得強烈的水下爆炸。第一次爆炸由地震學家在26日於丹麥博恩霍爾姆島（Bornholm）東南部錄得，第二次更強的爆炸發生在博恩霍爾姆島東北部，時間是同日晚上，相當於黎克特制2.3級地震。丹麥、挪威及芬蘭的地震台站都錄得這次震動。

北溪爆炸：在丹麥軍方提供的這張照片中，可以看到2022年9月29日在波羅的海北溪管道天然氣泄漏點上方水域的海浪波動。（AP）

難估維修需時多久

北溪天然氣管道運營商Nord Stream AG公司稱計劃在獲得相應的正式許可後開始着手評估北溪1號管道受損情況，只有在基礎設施壓力穩定和泄漏停止後才能進入受損區域。

Nord Stream AG公司公布稱，這幾條天然氣管道的損壞情況是前所未有的，無法估計修復時間。

《華爾街日報》援引多名官員的話報道，「丹麥官員9月28日晚間在北約召開的會談中表示，26日的兩次爆炸導致管道受損，每次爆炸的強度約為1100磅（大約500公斤）TNT當量。」