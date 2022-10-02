烏克蘭宣布重奪東部重鎮　利曼為何重要？

俄羅斯兼併烏克蘭東部及南部4州後，烏軍在反攻中奪回烏東頓涅茨克的戰略重鎮利曼（Lyman），圍困5,000名俄軍，情況令克宮尷尬。俄羅斯國防部也承認，因受到烏軍包圍的威脅，俄軍撤出利曼。



烏克蘭總統澤連斯基10月2日在即時通訊應用程式Telegram發文說，烏軍已「完全清除」利曼（Lyman）的俄羅斯軍隊。

澤連斯基稱：「截至12時30分（香港時間下午5時30分），利曼鎮（的俄軍）已被完全清除。」他矢言，一週內將從俄羅斯軍隊手中收復更多領土。

他稱，利曼的戰事仍在持續，但在這小鎮通往東部主要道路的一個村莊亦已被解放。他又稱烏軍過去1週在頓巴斯地區亦收復多片失地。

▼烏軍收復利曼前，《基輔獨立報》記者9月29日發布的影片顯示，烏軍即將包圍利曼之際，他們已在室內興奮熱舞。

When you see that Ukrainian troops are about to encircle Lyman. pic.twitter.com/MPFMeCSiQD — Oleksiy Sorokin (@mrsorokaa) September 29, 2022

烏軍10月1日收復利曼鎮附近的5個定居點，並在包圍俄國軍隊後，繼續向鎮中心挺進。俄國國防部同日發聲明稱，俄軍為避開烏軍的包圍，已撤離利曼鎮。

烏軍奪回利曼鎮一事，被視為烏克蘭9月奪回哈爾科夫州（Kharkiv）大片地區後以來最大的戰果。

利曼的戰略價值

烏克蘭之所以為重奪利曼歡呼，因它富有戰略價值。利曼是鐵路樞杻，烏軍將藉此切斷俄軍通往利曼的大部份補給線。如今俄軍依靠的，是一條現在主要處於烏軍控制下的南-北鐵路線。

《紐約時報》10月1日稱，利曼戰前是一個人口約2萬的小鎮，坐落在塞維爾斯基-頓涅茨河（Seversky Donets）東北岸，這條河流在俄軍5月佔領利曼以來，一直是俄羅斯和烏克蘭前線之間的天然分界線。

烏軍現已重新控制利曼，他們會在河流的東北側擁有穩固的立足點，可用來向更遠的東部推進，對最近在哈爾科夫附近戰事失利後形成的俄羅斯前線施加壓力。

利曼本是俄軍用作為通訊和後勤補給的主要地點，如今這小鎮亦成為烏克蘭反攻盧甘斯克（Luhansk）的跳板。